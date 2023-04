Isola dei Famosi, gli Hombres vincono la prova ricompensa/ Ottengono il fuoco e…

Isola dei Famosi 2023, gli Hombres vincono la prova ricompensa

All’Isola dei Famosi 2023, nella puntata di questa sera, va in scena un’importante prova ricompensa. Le tre tribù, gli Hombres, i Chicos e gli Accoppiados, sono tenuti a fronteggiarsi in una prova in Playa Palapa per accaparrarsi importanti ricompense, dal fuoco al cibo, sino ai più importanti oggetti per la sopravvivenza sull’isola. Si tratta, in particolare, di una prova ad ostacoli: l’obiettivo per le tre tribù e quella di sollevare un braciere, portarlo ad un altare (la destinazione finale) ed accenderlo con il fuoco prima di tutti gli altri.

Fiore Argento choc all'Isola: "Sono stata bulimica e anoressica"/ Lite con Corinne per il cibo

La posta in palio è elevatissima: la tribù che raggiungerà per prima l’obiettivo potrà godere di 3 ricompense, la tribù che arriva seconda di 2 ricompense, e l’ultima squadra solo di una. La prova, supervisionata dall’occhio sempre attento di Alvin, ha così inizio: tra numerosi ostacoli, tutte e tre le squadre portano a destinazione il braciere. A vincere sono gli Hombres, seguiti dalle Chicas e dagli Accoppiados.

ISOLA DEI FAMOSI 2023, 2A PUNTATA/ Eliminati e diretta: Helena vince contro Predolin

Hombres, Chicas e Accoppiados: le ricompense ricevute

Stabilita la classifica finale delle tre squadre, è il turno per ognuna di loro di accaparrarsi le meritate ricompense. La tribù vincitrice, quella degli Hombres, ottiene tre premi da scegliere oculatamente in un piccolo bazar messo a disposizione sulla Playa, a pochi passi da loro: oltre al fuoco, quantomai fondamentale all’Isola dei Famosi, i ragazzi hanno a disposizione altre due ricompense e optano per il cibo e per una pentola, essenziale per cucinare.

Le Chicas, che hanno a disposizione due premi, optano per il fuoco e per la maschera per andare sott’acqua, mentre gli Accoppiados si accontentano solamente di una porzione di cibo.

Christopher Leoni ha barato all'Isola dei Famosi: "Fuoco rubato"/ Blasi annuncia il provvedimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA