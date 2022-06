Isola dei famosi, i finalisti si rivedono allo specchio/ Mercedesz choc:”La vitiligine è bordeaux!”

L’isola dei famosi 2022, al via la prova allo specchio per i naufraghi finalisti

Ad una puntata dalla finale, in occasione della semifinale de L’isola dei famosi 2022, i naufraghi superstiti hanno modo di rivedersi allo specchio a distanza di mesi dallo sbraco in Honduras, dove è partita la loro esperienza tv. E il momento televisivo della prova alla specchio si palesa particolarmente emozionante per due tra i 6 finalisti del gioco honduregno, quali Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis. I naufraghi rimasti ancora in gioco sono nel complesso tutti più o meno cambiati dal punto di vista fisico, rispetto ai loro esordi nel reality honduregno. Ma particolarmente evidenti sono i cambiamenti riscontrati in Nicolas e la figlia di Eva Henger, o almeno questo è stando in particolare alle reazioni dei diretti interessati alla loro prova allo specchio, a cui avrebbe voluto prendere parte anche Edoardo Tavassi. Quest’ultimo si è però visto costretto a ritirarsi da L’isola dei famosi 2022, ad un passo dalla finale, in seguito ad un infortunio al ginocchio.

Mercedesz vola in finale e Edoardo si ritira/ Il web insorge sui 6 finalisti

“Sembro il figlio di Ghandi, sono un mostro. Di lato passo sotto le porte”, ha quindi esclamato dal suo canto Nicolas Vaporidis, una volta rivistosi allo specchio, a distanza di mesi dall’ultima volta che si è specchiato, prima di prendere parte al reality made in Honduras. E poi è stata la volta dell’altra finalista, Carmen Di Pietro, che – nonostante la forma fisica da urlo- ha esclamato: «Non mi voglio vedere…non ho più i muscoli».

Nick eliminato da Mercedesz in semifinale de L'Isola/ Fan in rivolta "televoto truccato"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Mercedesz Henger svela di soffrire di vitiligine

Sembrano invece piacersi Nick Luciani e Maria Laura De Vitis, alla temuta prova allo specchio. «Mamma mia, sono deperito – fa sapere in particolare, il cantante dei Cugini di Campagna. La barba con una tintarella la terrei. Ho la pancia piatta come quando avevo 20 anni, cercherò di tenermi così».

E piuttosto choc è infine la reazione di Mercedesz Henger, che chiude la rosa dei finalisti del gioco honduregno svelando di avere la vitiligine, una patologia cronica della pelle: «Che schifo! Pensavo di essere meglio. La vitiligine è diventata bordeaux, ecco un’altra cosa che è scomparsa: dove sono le mie chiappe? Capisco perché non ho conquistato Edoardo».

Jennifer Caroletti, sorella Mercedesz Henger/ "Mi manca tantissimo": sorpresa in diretta all'Isola?

© RIPRODUZIONE RISERVATA