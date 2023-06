Isola dei Famosi, Ilary Blasi punge Alvin “tu sei una carogna, non Caronte”/ Gelo in diretta!

Ilary Blasi e Alvin, frecciatine all’Isola dei Famosi 2023

Nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023 e nuovi “scontri” tra Ilary Blasi e Alvin in diretta. La conduttrice Mediaset e l’inviato dall’Honduras in queste settimane si sono spesso punzecchiati, regalando alcuni siparietti e strappando qualche risata al pubblico. Il loro rapporto, oltre che professionale, è anche di grande amicizia. Nonostante in molti pensino che tra i due non corra buon sangue, entrambi si sono sempre espressi in maniera positiva l’uno nei confronti dell’altra. E proprio questo clima di leggerezza instaurato nel programma consente loro anche di scherzare, punzecchiarsi e non prendersi troppo sul serio.

L’ultimo battibecco a distanza è arrivato questa sera, in diretta e in apertura di puntata. Aprendo il collegamento con Playa Palapa, la Blasi ha salutato Alvin e tutti i naufraghi. L’inviato, in particolare, ha così descritto il ruolo che sta ricoprendo all’Isola in queste settimane, rivolgendosi alla collega: “Io mi sento un po’ il tuo Caronte, che traghetta le anime da una parte all’altra dell’isola. Ma a parte gli scherzi…“.

Ilary Blasi: “Tu sei una carogna, non Caronte“. Alvin scioccato!

Tuttavia Alvin è stato prontamente interrotto da Ilary Blasi che, dallo studio, gli ha lanciato una frecciatina in diretta all’Isola dei Famosi 2023: “Tu sei una carogna, non Caronte“. Un gioco di parole che ha creato sgomento nel pubblico, che ha rumoreggiato urlando “No“, e anche lo stesso inviato ha fatto finta di andarsene via dalla spiaggia, scioccato. Addirittura la stessa Vladimir Luxuria è intervenuta, smorzando l’atmosfera e prendendo le difese di Alvin: “No, non è vero“.

Il giudizio della conduttrice sul suo collega è ovviamente frutto di uno scherzo goliardico, ma è bastato affinché questo momento di televisione diventasse virale sui social. In molti hanno infatti condiviso il video con lo scambio di battute tra conduttrice e inviato che, ancora una volta, si prendono la scena per la naturalezza e la complicità del loro rapporto professionale.

“Tu sei na carogna no Caronte” #isola pic.twitter.com/yDsGTpdXgz — Ilary Blasi out of context (@ilaryblasi_ooc) June 5, 2023













