Isola, naufraghi avvertiti della morte di Silvio Berlusconi/ L’annuncio di Alvin e la reazione: foto

Alvin annuncia ai naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023 la morte di Silvio Berlusconi

La notizia della morte di Silvio Berlusconi è arrivata anche ai naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023. Proprio nella giornata della scomparsa del Cavaliere avrebbe dovuto andare in onda la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, che per ovvi motivi è stata dunque spostata a data da destinarsi. Per spiegare il motivo di questo cambio di programmazione, Alvin – inviato dell’Isola – e la produzione hanno deciso di mettere i naufraghi al corrente della triste notizia.

“Oggi ho voluto informare i naufraghi della triste notizia”, ha scritto Alvin in un post pubblicato su Instagram, affiancato da alcune foto (che trovate alla fine dell’articolo) che lo mostrano proprio durante l’annuncio ai naufraghi. I concorrenti, nell’immagine, sono tutti raccolti di fronte all’inviato, con sguardo attento e affranto.

La foto pubblicata da Alvin è al momento l’unico indizio sulla reazione che i naufraghi hanno potuto avere di fronte alla notizia della morte di Silvio Berlusconi. È però probabile che ad avere la reazione più dura possa essere stata Helena Prestes. È stata proprio lei qualche settimana fa a stupire tutti chiedendo, di punto in bianco e in piena diretta, informazioni sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. La risposta di Ilary Blasi in quell’occasione fu positiva: il Cavaliere si era appena ripreso dopo un momento molto difficile e un ricovero immediato in ospedale. Purtroppo solo pochi giorni dopo la brutta notizia. Come avrà reagito Helena?

