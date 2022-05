Isoladellerose, The Band/ Conquistano giuria e tutor nella terza puntata

Isoladellerose vincono la terza puntata di The Band 2022

Isoladellerose sono tra i concorrenti della prima edizione di The Band, il talent show musicale condotto da Carlo Conti e trasmesso il venerdì sera su Rai1. La band ha trionfato durante la terza puntata conquistando davvero tutti con il brano “Credimi ancora” di Marco Mengoni. La band, guidata da Enrico Nigiotti, ha catalizzato l’attenzione di tutta la giuria. A cominciare da Asia Argento che ha commentato: “Mi siete piaciuti un botto, anche se devo dire che quando ho visto il pezzo di Mengoni ci sono rimasta. Immagino qualcosa di più figo, più moderno, più rock”. Anche Carlo Verdone è rimasto estasiato: “bene, ottimo, hanno rivoltato il pezzo con stile e originalità” come anche Gianna Nannini che ha sottolineato: “rock a bestia. Nigiotti ha fatto un lavoro splendido, migliorano a vista d’occhio in tutti i sensi. Hanno dato un valore aggiunto alla canzone. Se parliamo di personalità, l’hanno trovata”.

Che dire un grande successo per la band che ha conquistato sia la giuria che i tutor con un totale di 62 punti. Un trionfo per la band che vince la terza puntata dello show del venerdì sera di Raiuno per la gioia del tutor Enrico Nigiotti.

Chi sono Isoladellerose di The Band?

Ma chi sono il gruppo de Isoladellerose di The Band 2022? A svelarlo sono stati proprio i diretti interessati che, in un video di presentazione, hanno raccontato: “io sono Andrea Zanobi e sono il bassista del gruppo. Sono Federico ho 25 anni e vengo da Roma, sono cantante e chitarrista della band. E’ il più sensibile del gruppo, è quello che deve essere coccolato, infatti gli abbiamo regalato anche un peluche, ma è in camera, non l’abbiamo portato”.

A seguire è Iacopo che racconta un aneddoto sul suo nome: “mi chiamo con la “i” normale perchè mamma è una stronza. La i fa parte dell’alfabeto italiano, mentre la J no e l’hanno fatto per farmelo scrivere meglio quando ero piccolo”. Infine spazio alla musica: “ci hanno definito hard pop, un incrocio tra pop e rock e chi più ne ha ne metta”.

Isoladellerose: il video dell’ultima esibizione a The Band

