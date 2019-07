Istanze Online Mobilità ATA: oggi esiti trasferimenti/ Risultati: domanda provvisoria

E dopo la mobilità dei docenti, oggi è il turno del personale ATA con la pubblicazione su Istanze Online degli esiti dei trasferimenti dopo le domande presentate nelle scorse settimane: da questa mattina i risultati dettagliati per ogni profilo sono stati caricati (o almeno dovrebbero, visto quanti disservizi sono successi nella pubblicazione della Mobilità docenti Miur) sul pagina personale di Istanze Online o sulla propria casella di posta elettronica istituzionale – quella per intendersi con dominio istuzione.it. L’effettivo esito sarà dunque conosciuto da tutto il personale ATA interessato alla Mobilità entro e non oltre la giornata di oggi 5 luglio: nel corso della giornata, probabilmente già entro questo primo pomeriggio, gli Uffici Scolastici Provinciali pubblicheranno i bollettini ufficiali della Mobilità ATA con tutti i movimenti e trasferimenti ufficiali.

MOBILITÀ ATA: IL CASO DELL’ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

Esattamente come avvenuto per l’assegnazione e trasferimento dei docenti e insegnanti Miur, anche per il personale ATA ci sarà la possibilità di chiedere – qualora vi fosse non soddisfazione per l’esito della domanda di Mobilità – istanza di assegnazione provvisoria, dal 9 al 20 luglio prossimi. In questo modo l’utente potrà rientrare nella provincia di residenza nel caso in cui non vi sia piena soddisfazione del trasferimento indicato dal Miur: la domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello fornito dal Miur (anch’esso si trova su Istanze Online). Vi sono una serie di motivi chiariti dal Ministero affinché il personale ATA possa presentare domanda di assegnazione provvisoria, eccoli: ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente; ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria, ricongiungimento al genitore; compresi i parenti e gli affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica.

