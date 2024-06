Istituti Professionali, Seconda Prova Maturità 2024/ Tracce e soluzioni: come svolgere l’Esame di Stato

ISTITUTI PROFESSIONALI, SECONDA PROVA MATURITÀ 2024: COME AFFRONTARE L’ESAME DI STATO

Prosegue spedito il lungo viaggio degli studenti di quinta superiore nella Maturità 2024, con l’arrivo – dopo la Prima prova di ieri – della Seconda prova basata sull’indirizzo di studi dei singoli istituti: per i Professionali si tratta di un test che può comprendere sia domande teoriche, che quesiti pratici, con una durata variabile tra le 6 e le 10 ore e alcuni indirizzi che possono concedere anche una giornata in più ai maturandi per completare il progetto. Più avanti in questo articolo vedremo nel dettaglio tutte le materie scelte per la Seconda prova della Maturità 2024 degli Istituti Professionali, mentre ora ci preme lasciare alcuni piccoli consigli agli studenti per affrontare e superare al meglio il test.

Il primo – sempre fondamentale – consiglio è quello di leggere con la massima cura la traccia proposta dal Ministero, individuando le domande che sembrano più rapide da sbrigare per concentrarvi inizialmente su quelle. Seppur possa sembrarvi superfluo, partite sempre da un foglio di ‘brutta’ nella vostra Seconda prova della Maturità 2024 – e vale tanto per gli Istituti Professionali, quanto per qualsiasi altro indirizzo – che potrete scarabocchiare a piacere prima di ricopiarlo in bella grafia e senza dati superflui nella ‘bella’ che poi consegnerete; mentre rimane sempre fermo il suggerimento a sfruttare al meglio la totalità delle ore che avete a disposizione.

ISTITUTI PROFESSIONALI, LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA MATURITÀ 2024

Come vi abbiamo anticipato, sarà il Ministero dell’Istruzione a predisporre le varie tracce che comporranno la Seconda prova degli Istituti Professionali e solamente dopo l’apertura dei plichi della Maturità 2024 potremo conoscere nel dettaglio le richieste che si troveranno davanti i maturandi in queste ore. Nel frattempo, però, potrebbe far comodo ricapitolare nel dettaglio le materie scelte per la Seconda prova dei vari Istituti Professionali che – ricordiamo – saranno interamente gestite dai commissari esteri della Maturità 2024.

Il cosiddetto ‘alberghiero’ (tecnicamente Servizi enogastronomici e ospitalità alberghiera) avrà una Seconda prova interamente basata su Scienza e cultura alimentare; mentre i colleghi di Accoglienza turistica affronteranno la prova in Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva. Gli Istituti Professionali Agicoli, invece, si misureranno con la temuta Economia agraria; così come nei Commerciali la Seconda prova della Maturità 2024 sarà concentrata Tecniche professionali dei servizi commerciali. Andiamo avanti con gli istituti di Manutenzione e assistenza tecnica che dovranno misurarsi con Tecnologie diagnostica manutenzione mezzi trasporto, mentre i Servizi socio sanitari avranno una prova di Psicologia e – infine – per Produzioni industriali e artigianali si va dalle Tecniche di produzione e di organizzazione, fino a Linguaggi e tecniche della progettazione e comunicazione audiovisiva, passando anche per Progettazione e realizzazione del prodotto e Tecniche di produzione e di organizzazione.

SECONDA PROVA ISTITUTI PROFESSIONALI: LE TRACCE PASSATE E DOVE TROVARE LE SIMULAZIONI

Insomma, la Seconda prova per la Maturità 2024 degli Istituti Professionali è sicuramente tra le più articolate delle singole scuole, con decine di materie differenti e quesiti – come dicevamo – del tutto impossibili da prevedere. In larga parte si tratterà di problemi da affrontare sfruttando tutte le proprie conoscenze, mentre solamente negli Istituti di Produzioni industriali e artigianali è prevista una prova pratica. Chi fossa in cerca di qualche consiglio o suggerimento su come si potrebbe strutturare la Seconda prova della Maturità 2024 potrebbe consultare il portale del Ministero dell’Istruzione che raccoglie tutte le prove dell’anno scorso, ovviamente divise per i singoli Istituti Professionali.

Similmente – anche se ormai mancano pochissime ore alla prova ed ora come ora è importante non confondersi con indiscrezioni e supposizioni – agli studenti agitati che stanno affrontando la Maturità 2024, ricordiamo che lo stesso Ministero dell’Istruzione a messo a disposizione un portale che contiene alcune simulazioni della Seconda prova, anche in questo caso divise tra i 66 indirizzi degli Istituti Professionali.











