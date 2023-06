Istituti Professionali, Seconda Prova Maturità 2023/ Tracce e soluzioni: come affrontare l’Esame di Stato

SECONDA PROVA MATURITÀ 2023 AGLI ISTITUTI PROFESSIONALI

Con l’Esame di Maturità 2023 si ritorna alle origini con una Seconda Prova unica nazionale per ogni singolo indirizzo di studio: e così per gli Istituti Professionali sono state rese note le materie a seconda dei corsi di indirizzo, passando da Amministrazione Finanza e Marketing a Turismo, fino a Grafica e comunicazione.

LINGUA E CULTURA STRANIERA 1, SECONDA PROVA MATURITÀ 2023/ Liceo linguistico: tracce e testi

La Seconda Prova dell’Esame di Stato per ogni indirizzo scolastico viene preparata dal ministero che propone una traccia che verte sulla disciplina scelta – in anticipo – con apposito decreto. La durata varia da istituto a istituto, persino da classe a classe, ma la durata media va dalle sei alle otto ore per gli Istituti Professionali. Il valore dell’esame resta invece sempre lo stesso: lo scritto può valere fino a 20 punti, mentre la griglia di valutazione è sempre la stessa ben definita.

DIRETTA SECONDA PROVA MATURITÀ 2023, ESAME DI STATO/ Matematica e Latino: tracce e materie, si parte!

ISTITUTI PROFESSIONALI, LE MATERIE DELLA SECONDA PROVA MATURITÀ 2023

Come anticipato, sono già state rese note le materie per la Seconda Prova degli Istituti Professionali e andiamo a scoprire quali sono a seconda degli indirizzi. Per i Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera è stato scelto Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva, mentre per Manutenzione e assistenza tecnica opzione “manutenzione mezzi di trasporto” è stata scelta Tecnologia diagnostica manutenzione mezzi trasporto.

Ricordiamo che la modalità della prova è cambiata con la riforma del 2017: a partire da sei anni fa l’esame consiste nella verifica delle competenze acquisite dagli studenti dopo un percorso quinquennale strutturato su un curriculum di istituto anziché sulle discipline.

VERSIONE LATINO, SECONDA PROVA MATURITÀ 2023/ Toto-traccia Liceo Classico: autore e traduzione (22 giugno)

MATURITÀ 2023, SECONDA PROVA ISTITUTI PROFESSIONALI: I DETTAGLI

Dal 2017 le proposte di traccia per la Seconda Prova della Maturità agli Istituti Professionali vengono stilate dai docenti titolari degli insegnamenti di area di indirizzo, ad eccezione del professore di lingua straniera. In presenza di un commissario esterno titolare di un insegnamento di area di indirizzo, questo sarà coinvolto nella predisposizione delle proposte di traccia. In caso di due gruppi di studenti che hanno seguito percorsi formativi diversi in una classe quinta di istituto professionale, sarà necessario predisporre distinte proposte di traccia per ciascun gruppo.

In alcuni casi – a partire da agricoltura e manutenzione e assistenza tecnica – è possibile utilizzare manuali tecnici durante la prova. Questa la conferma del ministero: “Nell’indirizzo Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane la commissione potrà fornire, per consultazione, estratti del manuale e/o del prontuario, o altra documentazione tecnica ritenuta utile per lo svolgimento della prova”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA