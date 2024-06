Maturità 2024, commissioni d’esame: online nomi dei commissari esterni/ Come cercarli e dove

Sono ufficiali le commissioni dell’esame di maturità 2024: la lista dei docenti interni e dei commissari esterni con i relativi nomi è consultabile sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito. Saranno 526.317 gli studenti attesi al banco dell’esame più importante della loro vita: nel dettaglio si parla di 512.530 candidati interni e 13.787 esterni. Le commissioni d’esame che interrogheranno gli studenti in trepidante attesa di concludere il loro percorso scolastico regolare sono invece 14.072, per un totale di 28.038 classi, come spiega Orizzonte Scuola.

Ognuna delle commissioni d’esame sarà composta da un presidente esterno, da tre membri interni (dunque docenti che insegnano nella rispettiva classe) e tre commissari esterni, provenienti dunque da altri istituti scolastici. Saranno loro a sorvegliare inoltre sulla prima prova, che vedrà il via mercoledì 19 giugno alle 8.30: lo scritto di italiano sarà comune a tutti gli indirizzi e ogni studente potrà scegliere tra varie tracce che andranno poi sviluppate in un massimo di sei ore. La seconda prova, quella settoriale, caratteristica di ogni percorso di studio, si svolgerà invece il giorno dopo, il 20 giugno. Abolita ormai da anni la terza prova, gli studenti dovranno infine confrontarsi con il colloquio orale nel quale verranno interrogati proprio dalla commissione, presidente compreso.

NOMI COMMISSARI ESTERNI, COSA FARE ORA?

I nomi dei commissari esterni della Maturità 2024 sono stati caricati nel motore di ricerca delle commissioni d’esame alle ore 12 circa di oggi, mercoledì 5 giugno. Ora cosa succede per gli studenti? Comincia la ricerca dei maturandi delle informazioni su questi docenti, tra chi cerca in rete e chi si rivolge ai propri professori, visto che è probabile che possano conoscerli, ma c’è anche il gruppo Facebook dedicato alla Maturità 2024 per condividere le informazioni. Attenzione al controllo perché, come ricordato da Studenti.it, i nomi dei commissari possono cambiare anche il giorno prima delle prove perché potrebbero cambiare fino all’ultimo.

QUANTO SPETTA AI COMMISSARI ESTERNI PER LA MATURITÀ

Ogni professore appartenente alla commissione dell’esame di maturità 2024 prenderà un compenso aggiuntivo rispetto al classico stipendio. Il compenso lordo per il presidente è di 1.249 euro se in una sola commissione con due classi altrimenti sarà ridotto della metà. Per il commissario interno sono previsti invece 911 euro se con due classi, altrimenti anche in questo caso la metà.

Per il commissario interno, dunque appartenente a quell’istituto scolastico, il compenso per gli esami di maturità è di 399 euro per una classe, mentre in caso di più classi o commissioni avrà diritto a delle quote aggiuntive. Infine al vicepresidente, che sostituisce il presidente, spetterà il 10% in più rispetto ad un commissario ordinario. Per i docenti sono previsti inoltre dei rimborsi spese per la trasferta che partono da 171 euro (per meno di 30 minuti di viaggio) e arrivano fino a 2.270 euro.

