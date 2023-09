It-Alert, LDA: panico per il messaggio dall’allarme di test/ Le reazioni

L’ex Amici 21 LDA rompe il silenzio social, preoccupato per l’It-Alert

Nelle ore in cui si alimenta la polemica per la mancata ospitata ad Amici di Maria De Filippi post-Amici 21, LDA rompe il silenzio social, e l’occasione é il preoccupante It-Alert.

Il cantautore 20enne, originario di Napoli, manca all’appello nello studio del talent show che lo ha reso celebre al debutto televisivo in musica, a partire dall’eliminazione da Amici che avveniva alle semifinali dell’edizione di Amici 21, quindi da almeno due anni. E in vista della puntata di inizio di Amici 23, c’é chi tra i fan lo segnala in massa via social, nella speranza che le segnalazioni possano trovare nel feedback una trattativa per l’ospitata TV e streaming tanto attesa del “Justin Bieber italiano”, per Amici 23 di Maria De Filippi. Intanto, reduce dal rilascio del nuovo singolo Castello di sabbia, previsto al debutto come colonna sonora della serie Di4ri al via su Netflix il 14 settembre 2023, LDA manda i fan in stato di preoccupazione, palesandosi in un nuovo stato social in formato video in bianco e nero.

Tra le stories, visibilmente provato in un video, quindi, LDA confida ai fan la sua ultima esperienza, per certi versi negativa, in quanto preoccupante. Si tratta dell’It-Alert, il messaggio che giunge sugli smartphone in Italia nelle ultime ore, come stato di allarme nell’anticipazione generale di una grave emergenza. Da qui, quindi, lo stato di choc del cantautore e “più giovane Big” di Sanremo 2023, al grido di “Mi sono Ca*ato sotto!”.

Le reaction social all’It-Alert

E non é tutto. Perché in una first-reaction choc, prima del video, tra le Instagram stories, in un precedente status IG e per iscritto il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, LDA, preannuncia in breve il motivo legato al suo stato di choc. “Wagliù ma tutto apposto?- si chiede tra il serio e il faceto, LDA, in confidenza con i fan e a corredo dello screen dell’It-Alert che giunge via cellulare abilitato come prova dei possibili messaggi di stato di emergenza diramati dal sistema di allarme pubblico italiano-. M’agg cacat sotto’ (…)”.

Quindi, l’It Alert testualmente ripreso, per intero: “Questo è un MESSAGGIO DI TEST del sistema di allarme pubblico italiano. Una volta operativo ti avviserà in caso di grave emergenza. Per informazioni vai sul sito www.it-alert.it e compila il questionario. Invia messaggio”. E il messaggio é ripreso anche in lingua inglese: “This is a TEST MESSAGE from the Italian public alert system. It will alert you in the event of a major emergency once operational. To get more information go to www.it-alert.it and fill out the questionnaire”.

Una reaction tra le reaction che si registrano online in risposta all’It-Alert, che intanto é virale via social, con le condivisioni di massa del fandom dell’artista storico di Amici 21. E chissà che, complice la viralità del suo sfogo online, il primo figlio d’arte concorrente nella storia del talent show di Maria De Filippi non sia prossimo al ritorno ad Amici.

Intanto, Rosy Chin si impone tra i concorrenti più virali del Grande Fratello 2023…













