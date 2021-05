It/ Video, su Italia 1 il film tratto dal libro di Stephen King

It va in onda dalle ore 21:20 di oggi, 2 maggio, in prima serata su Italia 1. Si tratta di una pellicola che ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2017. Il film appartiene al genere Horror e thriller. Il regista di questo film è stato Andy Muschietti mentre la sceneggiatura è stata curata da Cary Fukunaga, Caru Dauberman e Chase Palmer.

All’interno del cast del film sono presenti tutti giovani attori molto noti a Hollywood come Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Wyatt Oleff e Bill Skarsgard che qui interpreta il cattivo. Le musiche del film sono state realizzate da Benjamin Wallfisch mentre la fotografia è stata ottimizzata da Chung Chung-hoon.

It, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di It. A Derry nel Maine, sono diversi gli avvenimenti strani che accadono. Difatti, alcuni bambini spariscono nel nulla e vengono poi ritrovati morti oppure mai più trovati. Inoltre, si pensa che tutto questo sia opera di Pennywise, il malvagio pagliaccio, un’entità maligna che si nutre grazie agli abitanti di Derry. Georgie, un piccolo ragazzo che sta giocando con un pallone, un giorno gioca con una barchetta che va a finire nelle fogne.

Improvvisamente, da questo luogo macabro spunta fuori Pennywise che gli chiede di poter giocare con lui. Georgie viene poi ucciso da Pennywise che gli stacca un braccio a morsi e lo trascina con lui nelle fogne. L’anno dopo, un gruppo di ragazzi, chiamato i perdenti di Derry, decide di far luce sul mistero.

La città è da troppo tempo vittima di superstizioni e leggende e questi giovani vogliono svelare l’arcano. Riusciranno a contrastare il malvagio pagliaccio e portare a Derry felicità e spensieratezza? Solo se saranno uniti potranno riuscirci.

