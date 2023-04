ITA STORY/ 1. La fine di Alitalia e il primo avvicinamento di Lufthansa

In due diverse puntate ripercorriamo passo, passo, tappa dopo tappa, i principali eventi che hanno caratterizzato la nascita e la vita di ITA fino a oggi. Sono gli stessi punti che riporterò nel mio nuovo libro che sto finendo di scrivere su tutta questa vicenda una volta che sarà conclusa. Il libro, che uscirà a fine settembre, sarà la cronistoria di come con la cessazione dei voli Alitalia si sia chiuso un capitolo doloroso della nostra storia italiana e di come se ne sia aperto uno nuovo con la nascita di ITA.

11 novembre 2020 – Nasce ITA

Nello Studio del Notaio Paolo Castellini di Roma il Mef crea la società Italia Trasporto Aereo Spa, cioè ITA. Vengono nominati rispettivamente Presidente e Amministratore delegato l’Ing. Francesco Caio proveniente da Saipem e Fabio Lazzerini che già ricopriva il ruolo di Direttore commerciale di Alitalia. All’epoca il Dossier ITA era in mano al ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle e alla ministra dei Trasporti Paola De Micheli in quota Pd. Già si vociferava di un coinvolgimento di Lufthansa, tant’è che il nome di Jörg Eberhart, ex Ad di Air Dolomiti, circolava insistentemente negli ambienti 5 Stelle. Solo dopo che ci fu la condivisione del dossier anche con il Partito democratico e per volontà del plenipotenziale on. Dario Franceschini, uscirà dal cappello a cilindro il nome di Lazzerini al posto di quello del tedesco Eberhart per la figura di Ad.

09 dicembre 2020 – Viene presentato il piano industriale

Nella prima audizione in commissione Trasporti alla Camera, Caio e di Lazzerini illustrano il piano concepito per l’avvio delle operazioni di volo di ITA. Il piano iniziale ipotizzava 3,4 miliardi di euro di ricavi e prevedeva per la flotta nel 2021 52 aeromobili per arrivare al 2025 a 110 aeromobili. Come possiamo vedere dai risultati di oggi siamo ben lontani da queste previsioni.

17 giugno 2021 – Cambio al vertice: esce Caio, entra Altavilla

Esce di scena Francesco Caio, e al suo posto entra come Presidente esecutivo Alfredo Altavilla, ex manager del Gruppo FCA e fortemente voluto dal super consigliere per le nomine del Primo ministro Mario Draghi, il prof. Francesco Giavazzi. Altavilla, però, è senza alcuna esperienza nel settore aeronautico. Cominciano gli screzi interni tra Altavilla e Lazzerini.

24 agosto 2021 – Covisian prende la commessa per il call center di ITA. Fuori Almaviva

ITA affida alla società milanese Covisian il servizio di gestione dell’assistenza clienti, al termine della procedura competitiva avviata all’inizio di agosto. Fuori dai giochi Almaviva che è stata per anni il riferimento dei servizi di assistenza clienti per Alitalia.

07 settembre 2021 – Gli assets di Alitalia venduti a 1 euro

Alitalia viene venduta a pezzi a ITA per 1 euro. Dopo le varie smentite dei Commissari straordinari di Alitalia SAI, la notizia si diffonde rapidamente. Infatti, alcuni pezzi di Alitalia, tra i quali slots, aeromobili, codici di volo e contratti, passano a ITA per effetto di un decreto che ne autorizza il trasferimento e sotto la lente dell’UE che in seguito affermerà che la cessione non rientra nella continuità aziendale tra le due società. Si apre qui la lunga diatriba con gli ex dipendenti di Alitalia che ancora oggi pende nei Tribunali di Roma, Civitavecchia, Busto Arsizio e Milano. Si comincia a parlare di alleanze e spunta per la prima volta il nome di Lufthansa per la privatizzazione.

08 settembre 2021 – Salta l’accordo con i sindacati per il contratto di lavoro

La trattativa tra ITA e i sindacati per il contratto di lavoro si chiude senza nessun accordo dopo che i rapporti tra le parti si erano inaspriti. Il presidente Alfredo Altavilla dichiara che procederà alle assunzioni di 2.800 persone attraverso l’applicazione di un regolamento aziendale. Lo stesso giorno i dipendenti di Alitalia bloccano per protesta il raccordo Fiumicino-Roma.

10 settembre 2021 – La Ue mette un punto fermo sulla nascita di ITA

La Commissione europea stabilisce che Italia Trasporto Aereo Spa non è il successore economico di Alitalia. Ciò comporta che la nuova società non sarà obbligata a rimborsare gli aiuti di stato illegali precedentemente ricevuti da Alitalia. Il piano industriale di ITA prevede un perimetro di attività ridotto, operando con meno della flotta di aerei di Alitalia e si concentrerà sulle sole rotte più redditizie. ITA potrà rilevare solo parzialmente le attività di handling e di manutenzione di Alitalia che verranno poi vendute in gare aperte, trasparenti, non discriminatorie e incondizionate.

30 settembre 2021 – ITA sceglie Airbus

ITA sceglie per la sua flotta gli aerei di Airbus e gli esperti si dicono scettici su questa scelta in quanto sarebbe stato meglio un mix da attuare soprattutto sul lungo raggio acquisendo anche degli aerei dalla americana Boeing.

13 ottobre 2021 – ITA compra il marchio Alitalia

Italia Trasporto Aereo Spa compra il marchio della vecchia compagnia Alitalia pagandolo 90 milioni di euro. Ma il vertice della società ha deciso di non utilizzare lo storico marchio tricolore sugli aerei e di non usare il nome precedente. La società non si chiamerà più Alitalia, ma ITA Airways.

14 ottobre 2021 – L’ultimo volo di Alitalia

È partito dall’aeroporto Cagliari Elmas alle 22.05 con sigla di volo AZ1586, diretto a Roma Fiumicino, l’ultimo volo Alitalia che resterà ormai negli annali della storia e che segna l’addio ai cieli dell’ex compagnia di bandiera.

15 ottobre 2021 – Il primo volo di ITA

ITA parte con le operazioni di volo. A Milano Linate, è un Airbus A320 con sigla di volo AZ 1637 a decollare con destinazione Bari. È il volo che inaugura le operazioni di ITA.

16 ottobre 2021 – ITA presenta la nuova livrea

Viene presentata alla stampa la nuova livrea di ITA Airways che sarà azzurra come l’Italia.

20 ottobre 2021 – Flash Mob delle hostess di Alitalia

Le hostess di Alitalia, si spogliano in Campidoglio per un flash mob a Roma dove nel corso del sit-in si sono tolte le proprie divise per protestare contro la condizione lavorativa di colleghi e colleghe in seguito all’acquisizione degli assets di Alitalia da parte di ITA Airways.

4 novembre 2021 – ITA Airways e Helbiz siglano un accordo per la mobilità intermodale. Le prime ombre sulla gestione Altavilla

24 novembre 2021 – L’audio di Altavilla “vi spiumo tutti”

Viene pubblicato un audio riservato di una riunione del Cda di ITA che si era tenuta ai primi di ottobre dove il Presidente Alfredo Altavilla dice di voler “cacciare” tutti i dipendenti sindacalizzati.

28 novembre 2021 – ITA sarà privatizzata

Si apre ufficialmente la corsa per reperire sul mercato un nuovo partner industriale per ITA. Il Governo annuncia il varo di un decreto ad hoc per la nuova compagnia di bandiera.

2 dicembre 2021 – Viene introdotto il contratto nazionale del trasporto aereo

ITA Airways e i sindacati raggiungono un accordo sul contratto collettivo di lavoro che mette fine al duro contrasto sorto dopo la rottura delle trattative a settembre sulle condizioni d’impiego dei dipendenti assunti dalla nuova compagnia aerea controllata dal Mef. Gli stipendi mediamente sono più bassi di quelli di Alitalia del 40%.

18 gennaio 2022 – Duro botta e risposta in Commissione tra Maurizio Lupi e Alfredo Altavilla sugli sprechi di ITA

L’ex Ministro Maurizio Lupi striglia Altavilla in commissione Trasporti sugli stipendi dei piloti, le tratte perse, i voli inutili che restano vuoti e sul linguaggio utilizzato verso al Commissione. “Lei deve parlare in italiano”, chiosa Lupi riferendosi alle molteplici frasi in slang inglese proferite da Altavilla in audizione.

24 gennaio 2022 – MSC in pista per ITA con Lufthansa

Il gruppo MSC di Gianluigi Aponte manifesta al Governo l’interesse ad acquisire una quota di maggioranza in ITA, precisando che c’è l’obiettivo di realizzare una partnership con l’Esecutivo italiano e Lufthansa individuata come partner industriale del progetto.

31 gennaio 2022 – ITA nomina i suoi advisor per la vendita. Prime frizioni tra Altavilla e il Mef

ITA nomina quattro consulenti (e advisor) che dovrebbero aiutarla nella ricerca di un compratore. Sono Grande Stevens e Sullivan & Cromwell, per il legale; J.P. Morgan e Mediobanca, per il finanziario. Il prezzo è 8 milioni 900 mila euro. Operazione in contrasto con il Mef che invece aveva già nominato i suoi consulenti.

12 febbraio 2022 – Pubblicato il Dpcm per la privatizzazione di ITA

Il Primo ministro Mario Draghi vuole che ITA trovi un compratore europeo. Un segnale forte e chiaro è il Dpcm che il Consiglio dei ministri licenzia proprio il 12 febbraio 2022 e nel quale sono contenute le norme di privatizzazione della compagnia di bandiera.

24 febbraio 2022 -Scoppia la guerra in Ucraina

Con l’invasione russa in Ucraina si registrano anche i problemi per tutte le compagnie aeree in tutto il mondo, soprattutto a seguito dell’aumento dei costi delle materie prime che impatteranno principalmente sui vettori per il caro carburante.

14 marzo 2022 – Viene sottoscritto un preliminare per affidare la manutenzione di ITA ad Atitech e l’handling a Swissport

ITA sottoscrive con la società MRO di maintenance Atitech un contratto preliminare di servizi. Se Atitech si aggiudicherà il bando di vendita della manutenzione ex Alitalia fornirà servizi di manutenzione a ITA. Lo stesso giorno un contratto simile viene siglato anche con Swissport per l’affidamento dei servizi di handling.

30 marzo 2022 – Dimissioni in massa del Cda di ITA

6 consiglieri di ITA Airways si dimettono proprio nel momento in cui si decide il futuro della compagnia di bandiera, il che la dice lunga sulle frizioni che internamente si stavano lentamente consumando alla volta di una resa dei conti che oramai sembra inevitabile tra Altavilla e Lazzerini. La lettera di dimissioni è diretta al Presidente di ITA Alfredo Altavilla e porta la firma di Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Simonetta Giordani, Cristina Girelli, Silvio Martuccelli e Angelo Piazza.

30 aprile 2022 – Un aereo ITA non risponde alla radio per oltre un’ora e un quarto

Il volo AZ 609 proveniente da New York JFK interrompe per circa 1 ora e un quarto le comunicazioni, non rispondendo alle chiamate radio del controllo traffico aero di Marsiglia. L’aereo verrà poi intercettato da due caccia in pattugliamento Nato. Si saprà solo dopo che l’equipaggio era in fase di riposo in cabina. Il pilota verrà licenziato in tronco.

23 maggio 2022 – L’handling di ITA definitivamente a Swissport

Swissport si aggiudica l’handling di Roma Fiumicino a seguito del bando di vendita degli assets di Alitalia SAI in amministrazione straordinaria.

25 giugno 2022 – Un Airbus di ITA si scontra con un Boeing di Air France

Si registra un incidente per un Airbus A330-200 di ITA. Il volo AZ 611 con destinazione Roma Fiumicino (nei vecchi colori di Alitalia) si scontra con un Boeing B777-200 dell’Air France (AF 008) proveniente da Parigi Charles de Gaulle.

17 agosto 2022 – Partono le cause degli ex Alitalia

Sono più di 1.300 le cause che sono state presentate dai lavoratori ex Alitalia e la maggior parte sono assistenti di volo, i quali sostengono che ITA Airways non è altro che la continuità aziendale di Alitalia SAI in Amministrazione straordinaria. Quindi, secondo questo teorema, tutti gli ex Alitalia dovrebbero essere assunti dalla nuova compagnia aerea ITA con tutti i benefici del contratto precedente.

31 agosto 2022 – La trattativa per la privatizzazione entra nel vivo. Entra Certares, fuori MSC e Lufthansa

Mario Draghi decide di trattare in esclusiva con il fondo Certares assieme a Delta, Klm e Air France fortemente sponsorizzati da Fabio Lazzerini, attuale Ceo di ITA. Operazione attribuita al manager Paolo Scaroni. I pretendenti erano due: da una parte, il gruppo Msc-Lufthansa, che godeva del favore del ministro dell’Economia, Daniele Franco, del consigliere del premier Francesco Giavazzi e del Presidente esecutivo Alfredo Altavilla e, dall’altra, per l’appunto il fondo americano Certares. Lufthansa e MSC escono di scena.

2 settembre 2022 – La manutenzione di ITA definitivamente ad Atitech

Il ramo maintenance di Alitalia, l’ex compagnia aerea di bandiera italiana oggi in Amministrazione straordinaria, viene venduto alla napoletana Atitech di Gianni Lettieri. La società con sede presso l’aeroporto internazionale di Napoli Capodichino assorbirà i 940 lavoratori presenti nel complesso di Fiumicino e negli scali italiani ed esteri impegnati in attività di manutenzione degli aeromobili e di rilavorazione della componentistica aeronautica.

11 ottobre 2022 – Altavilla viene sfiduciato

Il Mef toglie ad Alfredo Altavilla tutte le deleghe operative e le assegna temporaneamente all’Amministratore delegato Fabio Lazzerini. In ITA vengono anche licenziati due alti dirigenti e il dossier viene inviato alla Procura della Repubblica di Roma con un’ipotesi di reato di tentata turbativa d’asta. Altavilla è sempre stato considerato favorevole alla vendita a Lufthansa e molto vicino a MSC, diversamente Lazzerini non aveva mai nascosto una forte propensione per la cordata formata da Certares, Delta e Air France.

23 ottobre 2022 – Nuovo Governo in carica

Si insedia il nuovo Governo con Primo ministro Giorgia Meloni.

