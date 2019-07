Italia Argentina volley Universiadi 2019/ Risultato: che sfida per gli azzurri!

Italia Argentina, in diretta dal Pala Sele di Eboli, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 7 luglio 2019, con fischio d’inizio previsto per le ore 20,00. Si accende oggi il secondo banco di prova della nostra nazionale maschile di volley per le Universiadi 2019 di Napoli: i nostri beniamini allentati dal ct Graziosi sono quindi di nuovo protagonisti dopo l’esordio contro la Svizzera: oggi però ad attenderli sarà un rivale ostico, dalla solida tradizione pallavolista e che ha ben esperienza pure della manifestazione, quest’anno di casa a Napoli. Dall’altra parte però va ricordato che i nostri azzurri hanno tutte le carte in tavola per fare bene anche oggi e per strappare pure un pass per il tabellone principale. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Italia Argentina, al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

ITALIA ARGENTINA VOLLEY: GLI AZZURRI DI GRAZIOSI

Come detto prima la sfida Italia Argentina potrebbe non essere uno scontro facile per i nostri azzurri: la scuola albiceleste del volley giovanili è infatti nota in tutto il mondo e inoltre gli argentini si sono fatti ben vedere pure nelle precedenti edizioni delle Universiadi 2019. L’Italia invece è quasi un’esordiente in questa Universiade 2019 di Napoli: eppure la squadra di Graziosi davvero non si può definire inesperta. I nomi selezionati dalla federazione infatti sono tutti di primo livello e molti di questi poi li abbiamo già visti con la maglia azzurra anche con la formazione seniors, non ultimo il centrale Fabio Ricci, che quest’anno ha pure vestito la maglia della Sier Safety Conad Perugia, vincitrice della Coppa Italia. Assieme a Ricci però ricordiamo che la spedizione azzurra conta anche dei palleggiatori Nicola Salsi, Francesco Zoppellari e degli altri centrali Alberto Polo, Gianluca Galassi. Con loro sono stati chiamati per le Universiadi 2019 di Napoli anche gli schiacciatori Sebastiano Milan, Marco Pierotti, Paolo Zonca, Giacomo Raffaelli, gli opposti: Yuri Romanò, Giulio Pinali e il libero sempre di Perugia Alessandro Piccinelli. Sarà quindi un match tutto da vivere quello di questa sera: che dirà il campo?

