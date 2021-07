Italia campione d’Europa/ La lettera di capitan Chiellini: “Grazie a tutti voi”

ITALIA CAMPIONE D’EUROPA: LA LETTERA DI CHIELLINI

Non c’è una sola persona, di fronte all’Italia campione d’Europa, che non si sia ricreduto o abbia confermato il suo giudizio su Giorgio Chiellini. Il capitano degli azzurri è stato gigantesco: a metà agosto compirà 37 anni, eppure ha guidato la difesa come un ragazzino nel fiore della carriera. Un guerriero, si è visto anche quando, sbagliando il tempo di intervento e vistosi saltato da Bukayo Saka, senza mezzi termini lo ha tenuto per la maglia: giallo, ma intanto l’esterno dell’Arsenal non è partito verso la porta mettendoci in difficoltà. Chiellini è uno dei volti dell’Italia che ha vinto gli Europei 2020.

Proprio in Inghilterra, qualche chilometro più in là rispetto a Manchester, dove al termine di una grande partita di Champions League José Mourinho lo aveva insignito della laurea in difesa – insieme al fidatissimo Leonardo Bonucci. Chiellini gigantesco sul campo, ma anche condottiero vero di un popolo: al netto della vittoria infatti, restano nel cuore le parole che, tramite una sorta di lettera pubblicata su Instagram, il capitano dell’Italia ha voluto dedicare il trionfo a tutti noi.

LE PAROLE DI CHIELLINI

“Grazie a voi, a tutti voi, perché in questa incredibile avventura ci siamo portati dentro voi”. Inizia così la lettera di Chiellini dopo che l’Italia si è laureata campione d’Europa, per la lettura integrale rimandiamo al post originario ma il senso è chiarissimo. C’è dentro tutto: l’orgoglio di essere italiani, la soddisfazione di poter tornare ad esultare dopo un anno e mezzo di grande fatica. “Il dolore di chi ha sofferto, le fatiche di quanti sono stati messi in ginocchio dalla pandemia” e dunque anche la voglia di tornare a vivere, i volti di tutti, di “chi ci ha salvato la vita”, i medici. Chiellini non dimentica nessuno: da grande capitano e condottiero ha un pensiero innanzitutto per chi ha spinto questa favolosa nazionale, consapevole che una vittoria così è anche figlia della spinta di tutto un popolo. Non sappiamo razionalmente se Chiellini sarà in campo anche per i Mondiali del Qatar – se ci arriveremo – quello che possiamo dire è che è stato un capitano vero, imprescindibile sul terreno di gioco e straordinario fuori, nel ricordare un’Italia che ha sofferto e soffre ancora, ma almeno per una notte ha potuto sorridere e fare festa insieme ai calciatori di Roberto Mancini.

