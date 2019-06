ITALIA ELIMINATA DAL VAR/ Video, Mondiale Under 20: gol annullato a Scamacca

Italia eliminata dal Var: si può riassumere così la semifinale del Mondiale Under 20 che ha visto i nostri azzurrini battuti 1 a 0 dall’Ucraina. Eppure non è azzardato parlare di risultato bugiardo. Non soltanto per l’ottima prestazione offerta dai nostri giovani calciatori (soprattutto nel secondo tempo) ma in particolare perché l’Italia il gol del pareggio era riuscita a trovarlo, ad un minuto e mezzo dallo scadere, con una splendida girata al volo di Gianluca Scamacca. La rete più attesa, ad interrompere un digiuno che iniziava a farsi sentire, quella più importante, capace di portare ai supplementari la sfida contro gli ucraini (già in inferiorità numerica), l’esplosione di gioia dei ragazzi in campo e dalla panchina: niente di tutto ciò. Tutto cancellato dal Var e dall’arbitro Claus.

ITALIA ELIMINATA DAL VAR

Il direttore di gara brasiliano ha già il fischietto in bocca quando Scamacca riceve palla spalle alla porta e allarga le braccia per coprire palla. Quando il difensore ucraino cade a terra mettendosi le mani sul volto, però, l’arbitro lascia giocare e il pallone si insacca alle spalle del portiere. L’esplosione di gioia azzurra viene gelata dall’intervento del Var: l’arbitro va a rivedere l’azione e valuta fallosa la protezione di palla di Scamacca. Gol annullato e Italia eliminata. Grande signorilità da parte di mister Nicolato in fase di commento nel post-partita:”Era una partita difficile che si decideva sugli episodi. Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi. Il gol di Scamacca? La mia posizione è che gli arbitri hanno ragione perché rivedono il fallo, dal campo mi sembrava che avesse allargato un po’ il braccio ma non mi sembrava tale da annullarlo, evidentemente hanno giudicato così. Ingiustizia? No, non vedo perché parlare di ingiustizia. Casomai un errore”.

Que locura de gol había hecho Gianluca Scamacca para empatarlo en el último minuto. El VAR terminó anulándolo y Ucrania es finalista. pic.twitter.com/SUCK4SoHLO — Nahuel (@NahuelBeau) 11 giugno 2019

La supuesta falta de Scamacca. Dudosa… https://t.co/YlJwvp7AJ2 — Nahuel (@NahuelBeau) 11 giugno 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA