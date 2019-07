Italia Francia calcio, Universiadi 2019/ Risultato: quarto di finale bollente

Si accenderà questa sera allo stadio Ciro Vigorito di Benevento la partita tra Italia e Francia di calcio maschile, valida per i quarti di finale delle Universiadi 2019 di Napoli: fischio d’inizio già fissato per le ore 21,00. Con la diretta tra Italia e Francia si entra quindi nel vivo nella fase più calda del tabellone dedicato al calcio maschile una delle mille discipline presenti in questa grande manifestazione, giunta alla sua 30^ edizione e che grandi emozioni ci sta regalando, e che speriamo possa regalarci ancora anche nel calcio. La selezione di giovani valenti tratti dalle squadre della Serie D come della Lega pro, guidata dal ct Arrigoni infatti finora non ha messo il piede in fallo, corrispondendo alle attese degli appassionati, ma oggi l’attende un banco di prova davvero ostico, che però metterà in palio il pass per le semifinali. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Italia Francia al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

ITALIA FRANCIA, CALCIO UNIVERSIADI 2019: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo del Vigorito per la diretta tra Italia e Francia, atteso quarto di finale di calcio maschile per le Universiadi 2019 di Napoli è bene dare uno sguardo indietro e andare a riepilogare come le due squadre hanno avuto accesso al tal fase del tabellone finale. Partendo quindi dagli azzurri del Ct Arrigoni, ecco che ricordiamo bene che i nostri beniamini hanno chiuso con risultati importanti la fase a gironi: inserita nel gruppo B l’Italia ha infatti trovato la testa della graduatoria su Ucraina e Messico, con due vittorie. Girone importante anche per i Blues, che però hanno chiuso dal secondo gradino con 4 punti, a pari merito con la capolista Brasile. I Francesi infatti in questa parte hanno si vinto contro il Sudafrica, ma ha pareggiato per 1-1 con la squadra verdeoro nel secondo match. Strappati comunque i pass per il tabellone finale. Italia e Francia si sono trovati quindi davanti: chi vincerà poi affronterà in semifinale la vincente di Corea del Sud-Giappone.

