Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 9 luglio: programma, finali e azzurri

Diamo il via a questa nuova giornata per le Universiadi 2019 di Napoli e sono tanti gli appuntamenti che oggi vedranno protagonisti i nostri azzurri. Si partirà infatti ben presto con le gare di atletica allo stadio San Paolo: nella mattina infatti verranno affrontate le batterie e qualificazioni per diverse discipline dove di certo faranno di tutto per accedere alle finalissime per le medaglie gli azzurri Colombini (3000 m siepi) e Orlando (giavellotto) oltre che Bruni (salto in lungo). Come è facile immaginare però anche nella giornata di oggi 9 luglio 2019 per le Universiadi 2019 di Napoli il programma di gare e finali sarà fittissimo. Sono infatti ancora tante le medaglie messe in palio e se già l’Italia ne ha guadagnate parecchie (come l’oro di Carlotta Ferlito) i certo gli azzurri possono essere ancor più protagonisti.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE UNIVERSIADI 2019 DI NAPOLI

Ricordiamo a tutti gli appassionati che il miglior modo per rimanere aggiornati sulle Universiadi 2019 di Napoli è quello di collegarsi al sito ufficiale della manifestazione che tramite il portale fisu.tv trasmetterà in diretta streaming video tutti gli eventi. In tv sono però previste delle finestre giornaliere sulla tv di stato e per la precisione sul canale Rai Sport + HD, dove saranno visibili anche le gare più importanti: diretta streaming video garantita su Rai Play per quanto riguarda questi collegamenti.

UNIVERSIADI 2019 NAPOLI: IL PROGRAMMA ODIERNO

Andiamo quindi subito a vedere che cosa ci riserva nel dettaglio il programma odierno per le Universiadi 2019 di Napoli. Come detto oggi si partirà ben presto con le prime gare di atletica in campo al San Paolo. Successivamente però già dalle ore 9,00 i riflettori si accenderanno in pedana con la scherma per le ultime medaglie della sciabola femminile a squadre e del fioretto maschile a squadre, dopo di che per la disciplina il programma sarà completo. Per il teakwondo assisteremo alle finali dei +53-57 kg donne e le categorie degli uomini +63-68 kg e +74-80 kg: sarà poi ultima giornata di gare anche per il tiro a segno con la finale del 10 m pistola maschile. Oggi poi i protagonisti saranno ancor in vasca con le gare di nuoto e al tiro a segno con le ultime gare in calendario dello skeet 50 m uomini e donne. Ultima disciplina in campo oggi sarà il tennistavolo col doppio misto, non scordiamo però gli sport di squadre: oggi per esempio assisteremo ai match di volley tra Italia e Brasile (donne) e Messico U, oltre alla sfida tra gli azzurri e la Francia per il calcio maschile.



