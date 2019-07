Italia Russia pallanuoto, Universiadi 2019/ Risultato: big match per il Setterosa

Italia Russia, partita di pallanuoto femminile alle Universiadi 2019 Napoli, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, lunedì 8 luglio 2019, come ultimo atto della prima fase presso la piscina Comunale di Casoria. La nostra Nazionale universitaria di pallanuoto femminile è stata inserita nel girone B con la Russia oltre a Stati Uniti, Cina e Australia, che abbiamo sfidato nei giorni scorsi ottenendo altrettante vittorie, tra cui quella di una sola lunghezza contro la Cina e poi quella contro l’Australia che definisce ora Italia Russia come sfida per il primo posto fra chi finora ha vinto tre partite su tre. I quarti sono già ampiamente garantiti, l’obiettivo per il Setterosa naturalmente è quello di andare il più avanti possibile e di essere protagonisti anche di semifinali e finali presso la Piscina Scandone di Napoli nei giorni finali di queste Universiadi 2019. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria diretta tv di Italia Russia, al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

ITALIA RUSSIA: IL CONTESTO (PALLANUOTO UNIVERSIADI 2019)

In attesa del fischio d’inizio di Italia Russia, ricordiamo dunque che questo incontro designerà la vincitrice del girone B, dal momento che Italia e Russia finora hanno vinto tre match su tre in questa prima fase del torneo di pallanuoto femminile alle Universiadi, manifestazione il massimo torneo multisport riservato agli studenti universitari. Oggi di conseguenza la grande sfida Italia Russia ci darà altre risposte sul livello del Setterosa universitario italiano, che finora ha davvero fatto tutto per bene. Al culmine ormai della prima fase, è bene ricordare la formula del torneo di pallanuoto femminile per queste Universiadi 2019, perché è decisamente particolare. Le dieci squadre partecipanti sono state inserite in due gironi da cinque squadre ciascuno: le prime tre accedono direttamente ai quarti, le quarte e le quinte invece dovranno giocare uno spareggio per completare il tabellone dell’eliminazione diretta che poi ci porterà sino alle finali in programma sabato 13 luglio, penultimo giorno delle Universiadi 2019.

© RIPRODUZIONE RISERVATA