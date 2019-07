Italia Australia pallanuoto Universiadi 2019/ Risultato: sfida storica per le azzurre

Italia Australia, in diretta dalla Piscina comunale di Casoria, è la partita di pallanuoto femminile in programma oggi domenica 7 luglio 2019: fischio d’inizio previsto per le ore 19,30. Terzo appuntamento per il nostro setterosa alle Universiade 2019 di Napoli: le nostre pallanuotiste saranno quindi ancora in vasca per questo decisivo match contro le avversarie aussie. Dopo quindi il brillante esordio con le statunitensi e pure il match con la Cina occorso solo venerdi ecco un impegno ora di primissimo livello per le ragazze della coach Miceli: in palio infatti vi sono i primi gradini della classifica del girone B.

ITALIA AUSTRALIA, PALLANUOTO FEMMINILE ALLE UNIVERSIADI 2019: IL CONTESTO

Arrivati però alla vigilia della sfida Italia Australia per la pallanuoto femminile vale la pena ricordare che se è vero che la posta in palio oggi è importante, non è detto che le azzurre sono già ai saluti, vista anche la formula abbastanza complicata per questo torneo delle Universiadi 2019. Va infatti ricordato che nei due gironi, le prime tre squadre di ogni gruppo entrerà di diritto nel tabellone finale: le squadre quarte e quinte classificate invece si sfideranno negli spareggi. Di fatto quindi le chance che le azzurre proseguano nel loro cammino verso la finale sono numerosissime: è però sempre meglio accedere direttamente agli ottavi che correre rischi inutili. Ecco perché le ragazze della coach Miceli sono oggi più motivate che mai a fare bene contro la australiane, che pure non sono tra gli avversari più semplici in questa edizione. Come al solito però l’ultima parola l’avrà la piscina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA