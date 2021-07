Italia-Spagna omaggio a Raffaella Carrà/ Video, ‘A far l’amore comincia tu’ suonata prima del match

ITALIA-SPAGNA, RAFFAELLA CARRA’ OMAGGIATA NEL RISCALDAMENTO

Raffaella Carrà verrà omaggiata questa sera in occasione della sfida fra la nazionale dell’Italia e quella della Spagna, match in programma alle ore 21:00 in quel dello stadio Wembley di Londra e valevole per la prima delle due semifinali dei campionati europei di calcio 2020. Niente fascia al braccio o minuto di silenzio prima del fischio iniziale, ma la Figc, la federcalcio italiana, ha ottenuto il consenso dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento pre match uno dei brani iconici della stessa Raffaella Carrà, leggasi ‘A far l’amore comincia tu’, canzone tra l’altro rivisitata negli ultimi anni dal dj superstar Bob Sinclair.

“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà – sono le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina – donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”. Un omaggio doveroso quello nei confronti della regina della tv alla luce anche dei numerosi appelli partiti sui social proprio in concomitanza con la dipartita della Raffaella nazionale. Molti coloro che avevano chiesto che la sfida di questa sera omaggiasse in qualche modo il grande personaggio televisivo italiano, famosissimo tra l’altro anche in territorio iberico.

ITALIA-SPAGNA, RAFFAELLA CARRA’: GLI APPELLI SOCIAL PER IL LUTTO AL BRACCIO COME OMAGGIO

C’è chi ha scritto: “Domani (oggi ndr) sarebbe bello osservare un minuto di silenzio e giocare con il lutto al braccio in onore di Raffaella, e per l’amore che ha nutrito sia in Italia che Spagna”. Un altro invece aggiunge: “Lutto al braccio per #RaffaellaCarra!”, e ancora: “La nazionale di calcio fa i capricci per inginocchiarsi ma domani sera (questa sera ndr) #ItaliaSpagna si deve giocare col lutto al braccio sennò fanno bene ad espatriare!!! “. Infine chi scriveva: “Forse è troppo da sperare, ma sarebbe bello un omaggio a Raffaella Carrà durante #ItaliaSpagna visto quanto è stata importante per entrambi i paesi”.

Un omaggio accolto quindi con molto piacere quello che si terrà questa sera durante Italia-Spagna, tenendo conto del fatto che la Raffaella nazionale è un vero e proprio simbolo del nostro Paese, e come detto sopra, la stessa ha raggiunto una grande fama e popolarità anche nella vicina Spagna, visti i numerosi programmi di successo andati in onda sulle principali emittenti iberiche. La cosa certa è che Raffaella Carrà avrebbe sicuramente visto la partita questa sera, lei che è storicamente una grande amante del gioco e del pallone, e dichiaratamente tifosa della Juventus. Proprio sui social bianconeri, nelle scorse ore, era stata rilanciato un bello scatto della Carrà, sempre sorridente, mentre passeggiava sul prato dell’Allianz Stadium con addosso la divisa juventina.

