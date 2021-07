Pronostici Europei 2020/ Quote e previsioni per la semifinale Italia Spagna

PRONOSTICI EUROPEI 2020: ITALIA-SPAGNA SU CHI SCOMMETTERE?

I pronostici Europei 2020 ci terranno compagnia anche oggi, martedì 6 luglio 2021: non c’è nemmeno bisogno di spiegare che l’attesa è grandissima, dal momento che sarà in programma la prima semifinale Italia Spagna, che vedrà gli Azzurri e le Furie Rosse sfidarsi a Wembley, mitico stadio di Londra che ospita le Final Four (semifinali e finale) della rassegna europea. Dunque anche oggi Euro 2020 sarà naturalmente al centro dell’attenzione degli appassionati di scommesse, con una sola partita ma evidentemente di fondamentale importanza: andiamo allora ad analizzare più nel dettaglio le quote della semifinale e che cosa ci attenderà, con particolare attenzione a quelli che potrebbero essere i favoriti o comunque alcune quote stuzzicanti nella nostra panoramica sui pronostici Europei 2020, che logicamente sono incentrati per intero sulla grande semifinale Italia Spagna, che potrebbe spalancare agli Azzurri le porte della finale di domenica.

PRONOSTICI EUROPEI 2020

ITALIA SPAGNA

A Wembley ecco dunque al centro dell’attenzione per i pronostici degli Europei 2020 due grandi Nazionali come Italia e Spagna. Con tutti gli scongiuri del caso, possiamo affermare che l’Italia di Roberto Mancini sia arrivata in semifinale con un cammino più positivo e convincente rispetto a quello della Spagna di Luis Enrique, che ha faticato in molte partite di questo Euro 2020. Naturalmente in una partita secca con posta in palio così importante tutto questo ha importanza relativa, ma ci indica comunque che l’Italia ha acquisito fiducia e stima grazie alla qualità del suo gioco che ha impressionato anche gli addetti ai lavori stranieri, in particolare contro il Belgio, mentre la Spagna dovrà trovare la sua versione migliore, che in questi Europei abbiamo visto forse solo contro la Slovacchia nella terza giornata del girone ma ad esempio non contro la Svizzera, piegata ai rigori. L’agenzia Snai ritiene proprio gli Azzurri leggermente favoriti e quota la loro vittoria (segno 1) a 2,45 volte la posta in palio.

