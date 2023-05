Italiani feriti in scontri in Kosovo: 3 gravi/ Colpiti da molotov: traumi e ustioni

Undici italiani sono rimasti feriti durante gli scontri in Kosovo, tre di loro sono gravi ma non in pericolo di vita. I militari, membri di Kfor, la forza di pace della Nato, e appartenenti al nono Reggimento alpini L’Aquila, come riportato da SkyTg24, avrebbero riportato ustioni e fratture dopo essere stati colpiti da molotov e altri dispositivi incendiari. Al momento si stanno sottoponendo alle necessarie cure.

Gli incidenti sono avvenuti nella città di Zvecan, a 45 chilometri a Nord da Pristina, dove i serbi si sono prima scontrati con la Polizia kosovara e successivamente sono entrati a contatto con la Kfor, che aveva chiesto ai manifestanti di liberare la strada per fare spazio a due veicoli delle forze speciali. In virtù del loro rifiuto, sono stati utilizzati dei gas lacrimogeni e delle granate stordenti. I circa 300 serbi presenti hanno dunque risposto con il lancio di pietre e hanno dato alle fiamme un’auto privato. Da qui l’inizio degli scontri.

Italiani feriti in scontri in Kosovo: 3 gravi. Il commento di Giorgia Meloni

La Premier Giorgia Meloni ha commentato la notizia degli italiani feriti durante gli scontri in Kosovo esprimendo “la più ferma condanna dell’attacco avvenuto a danno della missione Kfor che ha coinvolto anche militari di altre Nazioni”. Inoltre, ha aggiunto: “Quanto sta accadendo è assolutamente inaccettabile e irresponsabile. Non tollereremo ulteriori attacchi. È fondamentale evitare ulteriori azioni unilaterali da parte delle Autorità kosovare e che tutte le parti in causa facciano immediatamente un passo indietro contribuendo all’allentamento delle tensioni. L’impegno del Governo italiano per la pace e per la stabilità dei Balcani occidentali è massimo e continueremo a lavorare con i nostri alleati”.

È della medesima idea il Ministro degli Esteri Antonio Tajani è della medesima idea: “Voglio esprimere solidarietà ai militari della missione Kfor rimasti feriti in Kosovo durante gli scontri tra manifestanti serbi e polizia kosovara. Tra di loro 11 italiani, di cui tre in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I militari italiani continuano ad impegnarsi per la pace”, ha scritto su Twitter.











