Italia’s Got Talent 2020, quarta puntata/ Diretta: esibizioni e concorrenti

E’ tutto pronto per la quarta puntata di Italia’s got Talent: il fortunato talent show torna con il quarto appuntamento delle audizioni questa sera, mercoledì 12 febbraio 2020, alle ore 21.30 su TV8. Condotto da Lodovica Comello, lo show vanta una giuria d’eccezione: Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini valuteranno chi è meritevole di passare alla fase successiva della gara. Come sappiamo, per guadagnare il “pass” è necessario conquistare almeno 3 “sì” dalla giuria, o convincere un giudice ad utilizzare il Golden Buzzer, che garantisce subito il passaggio in finale. In finale ci andranno i 12 migliori concorrenti, ma due posti sono già stati occupati grazie proprio al Golden Buzzer: Mara Maionchi e Frank Matano hanno speso il pulsantone d’oro per i World Taekwondo Demonstration Team e Claudia Lawrence. Andrea Fratellini e Zio Tore, la Iorio Family e il chitarrista Silvio Cavallo hanno invece ottenuto il consenso di tutta la giuria, superando così il primo step. Ricordiamo inoltre che anche il pubblico potrà scegliere il proprio finalista attraverso il Golden Buzzer al termine della settima e ultima puntata di audizioni.

ITALIA’S GOT TALENT, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

La terza puntata ci ha regalato grandi emozioni ed enormi sorprese, cosa ci riserverà invece il quarto appuntamento con Italia’s got Talent? Secondo le prime anticipazioni, il talent prodotto da Fremantle partirà con una compagnia internazionale protagonista di un videogioco ultratecnologico. Successivamente, invece, sarà protagonista un 13enne con un’esibizione di trial in motociclo, con l’obiettivo di superare alcuni ostacoli senza mai appoggiare i piedi a terra. Spazio anche a una baby crew di hip-hop giovanissima. Non mancheranno ovviamente le risate: a dir poco esilarante l’imitazione di Julio Iglesias. Protagonisti saranno anche i giudici e la conduttrice: Joe Bastianich e Lodovica Comello faranno da cavie in un intrigante siparietto di magia mentalista. Frank Matano, invece, si presterà ad un pericoloso numero dark. Segnaliamo infine una sensazione prova di ballo di due amici, in grado di danzare in 12 stili nel giro di 100’’, e un pianista nigeriano che emozionerà tutti raccontando la sua storia sulle note di Bob Dylan.

