Iva Zanicchi: chi è? Figli, genitori e carriera/ Il rapporto speciale con la figlia Michela

Chi è Iva Zanicchi: genitori e carriera

Iva Zanicchi è una vera icona della musica italiana che, a 84 anni, è amatissima e seguita non solo dalla sua generazioni, ma anche da quelle più giovani che, oltre ad ammirarla per l’indiscutibile talento, adorano anche la sua simpatia e la sua schiettezza. Iva Zanicchi è nata nel 1940 a Ligonchio da cui nasce il suo soprannome “L’Aquila di Ligonchio”. Sin da piccola ama cantare e, supportata dai genitori Zefiro Zanicchi ed Elsa Raffaelli, dopo alcune lezioni di canto, debutta ufficialmente in tv nel 1960 fino ad arrivare al Festival di Castrocaro nel 192 dove, pur non avendo vinto, lascia il segno dando ufficialmente il via alla sua straordinaria carriera girando il mondo e calcando i palchi più importanti.

La Zanicchi ha vinto per tre volte Festival di Sanremo e, nel corso degli anni, senza mai abbandonare la musica, si è dedicata anche alla televisione. Il nome di Iva Zanicchi è legati anche alla conduzione di programmi storici della televisioni italiana come Ok, il prezzo è giusto ma ha anche recitato in fiction di successo come Caterina e le sue figlie e L’ispettore Coliandro.

Iva Zanicchi e il rapporto con la figlia Michela e la nipote Virginia

Iva Zanicchi, pur avendo dedicato tanto tempo al lavoro, non ha trascurato la propria vita privata diventando mamma di Michela, nata dal matrimonio con Antonio Ansoldi. Tra Iva Zanicchi e la figlia Michela c’è un rapporto di grande stima e complicità così come quello che l’artista ha con la nipote Virginia che le assomiglia non solo fisicamente, ma anche vocalmente avendo ereditato la sua stessa passione per la musica.

“Io e mia nonna abbiamo un rapporto bellissimo. Mi sostiene sempre e io posso contare sempre su di lei. Mia nonna è identica a come la vedete in tv, è una persona molto schietta, diretta e impulsiva, ma è anche molto sensibile. Ama il contatto con le persone e non riesce mai a dire di no, perché ha paura di ferirle”, aveva raccontato Virginia a Silvia Toffanin all’interno del programma Verissimo.

