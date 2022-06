Iva Zanicchi choc “A 27 anni ero ancora vergine”/ “Ho recuperato con gli interessi..”

Iva Zanicchi e la confessione che spiazza: “Vergine fino a 27 anni”

Iva Zanicchi di nuovo in libreria con il romanzo “Un altro giorno verrà”. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo, ha rivelato di aver avuto numerosi corteggiatori nella sua vita ma di essere rimasta vergine fino all’età di 27 anni. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, Iva Zanicchi ha confidato: “Ho conosciuto tardi il sesso. Mia madre mi ha sempre messo in guardia dagli uomini e quello che diceva era per me Vangelo”. Durante la sua giovinezza, a Iva i corteggiatori non mancavano affatto ma lei si limitava solo a gesti affettuosi. Infatti, ha dichiarato: “I corteggiatori non mi mancano ma con loro solo baci e carezze. Quando ho vinto il mio primo Festival di Sanremo avevo 27 anni ed ero ancora vergine. Se racconto queste cose ai miei nipoti pensano che siano barzellette e si chiedono se la nonna arrivi dall’Ottocento”.

La mamma di Iva era particolarmente rigida e a darle man forte ci pensava poi la religione. La cantante ha svelato: “Mi diceva che avrei dovuto fare l’amore solo con l’uomo che sarebbe diventato mio marito. A darle man forte ci pensava la religione: la rigidità di quei tempi ha rovinato purtroppo tante donne”, ha spiegato. Iva Zanicchi ha due nipoti, Virginia e Luca. Da nonna ha insegnato loro che il sesso è importante ma che è più bello farlo se c’è amore: “Il sesso quando si è innamorati è qualcosa di unico e magico”.

Iva Zanicchi e Fausto Pinna sono una coppia molto affiatata. Nell’intervista al Settimanale Nuovo, la cantante ha rivelato qual è il segreto della loro unione: “Alla base del nostro rapporto ci sono il rispetto e l’allegria. Insieme ci divertiamo molto e quando gli racconto quello che mi succede ogni giorno, Fausto ride di gusto e questo mi riempie il cuore di gioia”. Iva ha poi aggiunto che Fausto riesce a prenderla per la gola. La cantante ammette infatti di essersi ingrassata: “Mi vizia e mi coccola anche a tavola. Da quando stiamo assieme ho messo su venti chili che non riesco a mandare via”.

Iva Zanicchi ha poi parlato di alcune sue fantasie inconfessabili. La cantante non è scesa nei dettagli ma ha fatto una spiazzante rivelazione: “Quando lascio andare la fantasia a ruota libera diventa pericolosa. Mi invento storie che se le sente fausto mi uccide. Credo che quando desideri qualcosa e ci pensi ardentemente è come se lo avessi vissuto davvero. E’ questo il motivo per cui mi invento le cose più strane e non aggiungo altro”. Iva Zanicchi sarà la prossima concorrente di Ballando con le Stelle. Iva ha deciso di scendere in pista nella prossima edizione lasciandosi convincere da Milly Carlucci.











