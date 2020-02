Iva Zanicchi “Cinesi? Io scappo!”/ Coronavirus, battuta a Domenica In: bufera social

Iva Zanicchi ironizza sul coronavirus e scoppiano le polemiche. Il caso è scoppiato durante l’intervista a “Domenica In”, quando nel salotto con Mara Venier ha raccontato un episodio a cui ha assistito. «Dopo il mio viaggio ho sentito delle urla tremende. Una signora cinese scesa dal treno è stata fermata dagli inservienti. Non c’entrava niente poverina, ma ormai c’è la psicosi». Fin qui niente di male, poi però Iva Zanicchi ha aggiunto: «Io quando vedo un cinese, sorrido e me la do a gambe». Sono dichiarazioni che, in una fase nella quale si cerca di combattere fake news e inutile allarmismo, hanno suscitato dure reazioni anche sui social. «Qualcuno fermi la Zanicchi e le sue battute su #Coronavirus #domenicain», ha scritto un utente. «Trovo tutto questo orribile e non mi parlate di paura di contagio, questo è razzismo. Sono schifata», il commento tutt’altro che tenero invece di un altro utente.

IVA ZANICCHI SCHERZA SU CORONAVIRUS “CINESI? IO SCAPPO”

Ma non è finita qui, perché Iva Zanicchi nell’intervista a “Domenica In” ha proseguito sul tema. «Non viaggio con la mascherina per ora e comunque non c’è da ridere perché il pericolo c’è. Lavatevi le mani e non soltanto le mani». La conduttrice Mara Venier ha sorriso, cogliendo probabilmente l’intento ironico delle dichiarazioni della sua ospite. Ma quelle affermazioni non sono affatto piaciute a molti telespettatori, che infatti hanno espresso il loro disappunto sui social. «La nota immunologa Iva Zanicchi ha dato dei consigli per proteggersi dal coronavirus: – quando vedete cinesi scappate – lavarsi bene non solo le mani, ma tutto quanto. Adesso siamo più tranquilli», un commento su Twitter. «L’ignoranza dell’italiano medio difronte al corona virus: Iva Zanicchi #DomenicaIn». Una bufera rischia dunque di abbattersi su Iva Zanicchi, che forse si ritroverà costretta a fare chiarezza sulle sue affermazioni.

