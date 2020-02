IVA ZANICCHI/ “Cristiano Malgioglio? A lui piace di più Mina di me” (Domenica in)

Iva Zanicchi ha tanti ricordi e aneddoti da raccontare. Sempre pronta a dare consigli a tutti coloro che si affacciano al Festival di Sanremo per la prima volta, la cantante ha voluto parlare del suo debutto all’Ariston. “Non ho cantato nel senso che non ho sentito l’orchestra. […] Ho perso l’udito da quanto ero paralizzata. Ero una ragazzotta molto insicura, ero proprio una dilettante allo sbaraglio […], mi hanno sbattuta fuori, pensavo che la mia carriera artistica finisse lì”, ha detto a 105 Take Away, parlando del brano Zingara. Nella sua autobiografia Nata di luna buona, l’artista parla della sua versatilità, della carriera e anche della vita privata. Persino delle scaramucce, anche se sottolinea di non provare alcun rancore verso nessuno. “Ho cantato canzone per bambini, poi altre molto impegnate, di cui magari non si è accorto nessuno”, continua, “poi ho fatto anche la televisione”.

IVA ZANICCHI, IL RITORNO A SANREMO

Parla ovviamente di Ok, il prezzo è giusto, la trasmissione che ha consacrato la Zanicchi anche come presentatrice. La cantante però ci tiene a parlare di quel penultimo Sanremo affrontato dopo tanti anni di lontananza dalla città dei fiori: “Avevo fatto dei brani sul tango e a Caterina Caselli sono piaciuti, mi ha detto ‘andiamo’ […] mi si riconosceva poco. Poi avevo perso 20 kg, avevo una pettinatura da modella. Ci ho creduto, ho cantato convinta. ‘Io vinco’. E invece sono arrivata penultima”. “Ne ho scritti tre, adesso basta”, dice già Iva Zanicchi parlando dei libri che ha scritto nel corso degli anni. L’ultimo è un’autobiografia che parla dell’icona della musica italiana a tutto tondo, Nata di luna buona, e non intende proseguire con un’altra opera. Aneddoti inediti, racconti del passato. C’è quasi tutto di Iva fra quelle pagine ricche di ironia.

LE PAROLE SU MALGIOGLIO

“Delle bellissime canzoni sue, io ne ho cantate 150”, dice invece di Cristiano Malgioglio durante un’intervista a 105 Take Away. C’è una domanda polverosa a cui il paroliere non ha mai risposto: se preferisca Mina o Iva. Quest’ultima è sicura che, se preso da solo, risponderebbe sempre che Mina è la sua preferita. “Qualcosa è cambiato. Hanno inserito anche un pochino di melodia. Adesso mi piace di più”, dice invece del rap, che inizialmente le è stato indigesto. Su Instagram, la Zanicchi ci regala invece una delle sue performance, rispondendo ad una finta telefonata di un call center. Dopo aver finto di essere la nipotina di pochi anni, questa volta la cantante si ‘traveste’ da nonnina: “Sono la nonna, la luce ce l’abbiamo. Non vogliamo sconti. Non ho la luce nella mia cameretta, io ho 92 anni e mi lasciano da sola. Sapessi come mi trattano… pane e acqua”.



