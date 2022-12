Iva Zanicchi con Samuel Peron, Ballando con le stelle Finale/ Basterà la simpatia?

Iva Zanicchi con Samuel Peron, Ballando con le stelle Finale

Il pubblico non ha apprezzato il salvataggio di Iva Zanicchi e Samuel Peron nell’ultima puntata di Ballando con le stelle. Qualcuno la reputa simpatica, portatrice di leggerezza nel programma, qualcun altro è dalla parte della Lucarelli, che ha usato con garbo le parole giuste per dire che la cantante non merita di stare in finale. Molti follower sono infastiditi da tutto questo buonismo da parte della giuria nei suoi confronti, l’unica a non essere ipocrita è Selvaggia che dice la verità. Nella prossima puntata Iva Zanicchi dovrà impersonare Rossella O’Hara e ballare con Peron sulle note di un valzer. L’ultima esibizione non ha convinto la giuria, mentre il pubblico ha omaggiato la cantante con una standing ovation. Carolyn Smith per la prima volta l’ha vista concentrata, non si è fatta distrarre dalla musica, ha vissuto il momento con molta intensità. Il giudice ha apprezzato molto l’interpretazione. A lei hanno fatto eco Mariotto, Canino e Zazzaroni, chi invece non ha fatto un passo indietro è stata Lucarelli che ha criticato prima la Smith perché non si è espressa sul ballo e poi la Zanicchi accusandola di aver voluto di nuovo “spingere il piede sull’acceleratore della volgarità”, definendo la sua barzelletta “squallida”. La Zanicchi non è stata zitta e dopo aver preso 32 punti dalla giuria, tra cui un 3 dalla Lucarelli ha sbottato: “Chi se ne frega, io sono fatta così e non mi devo scusare con nessuno“, guadagnando il consenso del pubblico.

Iva Zanicchi, scontro con la Lucarelli

Iva Zanicchi e Samuel Peron sono finiti dunque alla finale degli spareggi di Ballando con le stelle, dopo che nell’ultima puntata la cantante aveva deluso. Come oramai accade a ogni puntata, dopo l’esibizione l’Aquila di Ligonchio si è presa la scena raccontando una barzelletta che ha fatto infuriare la Lucarelli, tanto da definirla “squallida e sessista”. Nella puntata odierna ai concorrenti è stato chiesto di realizzare una coreografia che riguardasse un aspetto particolare del loro passato. La Zanicchi ha voluto ricordare suo padre che ha conosciuto quando aveva cinque anni. All’inizio il rapporto non è stato semplice, la cantante rifiutava la vicinanza del genitore, poi una sera ha conquistato la sua fiducia regalandole un sacchetto di zucchero. Suo padre non le ha mai dato un bacio, eppure prima di morire ha chiesto alla figlia di baciarlo. In quel momento la cantante ha capito che quell’uomo aveva un cuore pieno d’amore ma non è stato capace ad esternarlo. A fine puntata la Zanicchi è andata allo spareggio con Rosanna Banfi e Alessandro Egger. Non ha superato la sfida, ma nemmeno è stata eliminata. Grazie al “Salvacondotto” di Sara Di Vaira è volata in finale, ma nella prossima puntata partirà con un “Malus” di 20 punti. Durante la settimana la cantante ha rivisto la sua esibizione e si è criticata. Non le è piaciuta la performance, a tratti ha dimenticato i passi e non sapeva dove doveva andare. Peron l’ha rimproverata, perché le ha sempre detto di fare il cha – cha, ma la testa della Zanicchi era altrove, non ha capito più niente e si è accorta che se non si aggrappava al sul maestro rischiava di cadere.

