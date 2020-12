Iva Zanicchi “Conte? Io sto morendo, lui difende la compagna”/ “Si faccia un esame..”

Iva Zanicchi, ospite dell’ultima puntata dell’ultima puntata di Fuori dal Coro su Rete 4, si scaglia contro il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’amatissima cantante ha combattuto contro il covid perdendo anche il fratello. Ospite della trasmissione di Raiuno, la Zanicchi si è così scagliata contro il Premier reo di aver parlato della fidanzata Olivia Paladino durante la conferenza stampa di presentazione del DPCM con le misure per il periodo natalizio. “Io sto morendo e lui fa la conferenza stampa con tutti i giornalisti per dire che la fidanzata, poverina, era disturbata e lui gli ha dovuto dare la scorta?”, ha detto la Zanicchi in diretta durante l’ultima appuntamento di Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano che ha accolto le dichiarazioni dell’Aquila di Ligonchio.

IVA ZANICCHI E LA LOTTA CONTRO IL COVID

Iva Zanicchi, dopo essere risultata positiva al covid ed essere rimasta inizialmente in isolamento a casa, è stata ricoverata in ospedale dove ha potuto ascoltare la conferenza stampa di Conte. “Io stavo in ospedale per il Covid e l’ho sentito”, ha detto ancora ai microfoni di Mario Giordano. “Ma si faccia un esame di coscienza, ma davvero, per favore, certe cretinate, certe stupidate…C’è un comune in Emilia che da una riva all’altra non si possono vedere perché cambia comune, dai suvvia…”. L’artista, fortunatamente, si è ripresa e, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, ha ringraziato tutti: “Vorrei ringraziare gli infermieri e i medici dell’ospedale di Vimercate perchè ci hanno curato con amore e dedizione. Voglio ringraziare le migliaia di persone che mi hanno scritto, ma anche Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, la redazione di Verissimo e una certa signora Silvia Toffanin. E’ stata una cosa molto commovente, mi ha fatto bene al cuore”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA