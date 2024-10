Fausto Pinna è noto a tutti per essere stato il compagno di Iva Zanicchi, la cantante italiana più conosciuta al mondo. I due sono stati legati da un forte sentimento che, però, si è spezzato all’improvviso quando Fausto Pinna è venuto a mancare nella notte tra il 7 e l’8 agosto del 2024 all’età di 74 anni. La sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Iva Zanicchi. Tanto è vero che la cantante ancora non riesce a dimenticare l’amato Fausto Pinna. Da sempre legato alla Zanicchi con un doppio filo, il compagno di Iva è stato anche produttore musicale e ha sorretto, da sempre, la carriera della cantante.

Fausto Pinna ha combattuto per anni contro un tumore ai polmoni, e la stessa Iva Zanicchi aveva deciso di rimanere accanto al compagno rinunciando ai concerti e agli impegni che le avrebbero rubato troppo tempo. Poi la terribile notizia I funerali di Fausto si sono a Lesmo il 9 agosto nella chiesa di santa Maria Assunta.

Fausto Pinna, nella vita è stato un noto produttore musicale

Per lavoro è stato produttore musicale ma da tutti è conosciuto perché compagno di vita di Iva Zanicchi dal lontano 1987. I due hanno sempre avuto un legame fortissimo e la stessa Iva Zanicchi ha raccontato più volte il loro amore, così come i delicati momenti della malattia. “Ha sempre fumato novanta sigarette al giorno e non ce l’aspettavamo. Sembrava stesse bene. Dopo quella terribile diagnosi, gli hanno dato solo due mesi di vita“, aveva rivelato tempo fa Iva Zanicchi a DiPiù Tv in una vecchia intervista, parlando del tumore ai polmoni del marito.

In quasi quarant’anni di amore, Iva Zanicchi e il compagno Fausto Pinna hanno condiviso la vita privata ma anche il lavoro. Pinna è infatti stato il produttore musicale del disco Care Colleghe e negli anni ha continuato a seguirla nel suo lavoro in molti altri modi. I due non si sono mai sposati. Non è dato sapere se i due siano davvero convolati a nozze, ma sembra plausibile che il matrimonio non sia stato celebrato. Questo però non ha certo reso meno forte il loro legame.

Fausto Pinna, la malattia e l’affetto incondizionato della Zanicchi

“Con lui mi sono sempre divertita tanto”, ha raccontato la cantante in una delle sue comparsate a Verissimo, dichiarazioni che sono state riprese da Libero. Al salotto di Silvia Toffanin ha ricordato gli ultimi istanti condivisi con Fausto Pinna. “Non stava bene per niente. Sono andata fuori sul balcone e ho fumato una sigaretta. Sono rientrata in stanza, mi sono avvicinata per dargli un bacio. Lui mi ha detto ‘Lazzarona, hai fumato’”, ha rivelato. “Il tumore a lui è venuto per il fumo. Lui è una quercia, adesso è un fuscellino, ma io sento dentro che lui ce la farà. Non mi sbaglio“, aveva anche aggiunto la cantante nel corso di un’intervista. Purtroppo le cose non sono andate così.