Lamorgese difende Conte su caso Olivia Paladino/ “Scorta stava aspettando il premier”

La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese interviene sul caso Olivia Paladino, la compagna del premier Giuseppe Conte. È intervenuta in aula alla Camera per ricostruire la vicenda della fuga dalla troupe delle Iene e della scorta del presidente del Consiglio accorsa dopo che la donna si era rifugiata in un supermercato per sfuggire alle domande dell’inviato Filippo Roma. Si tratta di un caso per il quale il premier Conte è indagato e accusato di peculato. «Olivia Paladino appariva turbata e, dopo essere uscita dal supermercato in seguito alla segnalazione dello stesso titolare che ha chiesto l’intervento di un operatore della scorta, è stata riaccompagnata da quest’ultimo a poche decine di metri verso la sua abitazione». La titolare del Viminale ha spiegato che la scorta era lì perché in quel momento all’interno dell’abitazione c’era il premier. Inoltre, Lamorgese ha spiegato che Olivia Paladino, prima di lasciare il negozio, ha consegnato una borsa ad uno dei titolari dell’esercizio commerciale, non ad un operatore della scorta del premier Conte.

CASO OLIVIA PALADINO E SCORTA: LA VERSIONE DI FILIPPO ROMA

La ministra Lamorgese ha, dunque, confermato la circostanza riportata da Dagospia, che nei giorni scorsi ha diffuso un video in cui si vede Olivia Paladino nascosta nel supermercato. Il sito di Roberto D’Agostino aveva parlato anche di una borsa da palestra in un periodo in cui però queste strutture sono chiuse e quindi inaccessibili. Ma emerge una discrasia rispetto a quanto dichiarato da Filippo Roma, inviato de “Le Iene”. Domenica a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti ha spiegato di essersi appostato col cameraman alle 7 del mattino, mentre Olivia Paladino sarebbe uscita di casa alle 11. «Per tutto il tempo, benché nascosti, noi abbiamo tenuto sott’occhio il portone dell’abitazione della Paladino. E davanti a quel portone non c’era nessuno, nessun uomo della scorta». Inoltre, per l’inviato il premier Giuseppe Conte non poteva essere nella casa della fidanzata: «Tant’è che ci risulta che in effetti stava lavorando. Alle 11.30 era in collegamento a Palazzo Chigi per la cerimonia in onore di Willy Monteiro Duarte. Quindi probabilmente non stava a casa, stava già a Palazzo Chigi».



