Iva Zanicchi contro Alba Parietti/ “Salvini? Per lui i tuoi compagni sono al governo”

Iva Zanicchi a “Live Non è la d’Urso” per partecipare all’incontro-scontro con Matteo Salvini. Il leader della Lega, infatti, ha affrontato i vip che l’hanno attaccato in questi mesi. Ma la cantante, ex europarlamentare, è una dei pochi personaggi famosi che invece difende l’ex ministro dell’Interno e vicepremier del governo M5s-Lega. «L’ho conosciuto quando ero europarlamentare. È un gran lavoratore, un combattente», aveva dichiarato nei mesi scorsi. Iva Zanicchi precisò di non averlo votato, ma aggiunse: «Non scandalizziamoci. In campagna elettorale ha detto delle cose, ora cerca di attuare ciò che ha promesso ai propri elettori. Io non l’ho votato, ma chi l’ha votato dovrebbe essere felice, prova a realizzare ciò che ha detto. Lasciamolo lavorare, vediamo poi cosa potrà realizzare». In realtà poi Salvini non è riuscito a conseguire i suoi obiettivi visto che il governo con il Movimento 5 Stelle è caduto.

IVA ZANICCHI CONTRO ALBA PARIETTI A LIVE NON È LA D’URSO

Iva Zanicchi a “Live Non è la d’Urso” ha ribadito proprio quei concetti. «Io credo che non abbia bisogno di difese, sa difendersi da solo. L’ho visto a lavoro in Europa. Non si può accusare di essere vagabondo, anzi è stacanovista». E poi ha parlato della sfera privata, che ha avuto modo di conoscere. «Mi ha presentato la sua bambina e l’ho visto come un padre affettuoso e carino. Per me non c’è un riscontro con quello che ha detto Alba Parietti». Quest’ultima poi ha interrotto Iva Zanicchi spiegando di essere contenta del fatto che Salvini sia un buon padre, precisando però che la questione era un’altra. «Io consiglio ad Alba Parietti di fare politica, sei molto preparata. Devi essere contenta, non attaccare Salvini. I tuoi compagni sono al governo, i veri comunisti. Magari faranno benissimo…». La conduttrice e showgirl ha poi replicato spiegando di non essere comunista e la Zanicchi ha sorriso: «Ma dai…».

