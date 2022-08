Iva Zanicchi contro gli influencer/ “Cattivo gusto con chi non arriva a fine mese”

Iva Zanicchi tuona contro gli influencer: “Ostentanto e hanno cattivo gusto”

Anche Iva Zanicchi prende posizione contro quegli influencer che ostentano vacanze e serata improntate al lusso in questa lunghissima estate calda. “Capisco che è giusto che esistano gli influencer perché siamo in una epoca in cui i social sono diventati la normalità, però l’ostentazione la trovo davvero di cattivo gusto, le parole della cantante riportate da Today.

Secondo la showgirl certi personaggi starebbero collezionando brutte figure o quantomeno vere e proprie cadute di stile nel condividere esageratamente le proprie abitudini sui social. “Noi eravamo poveri e quando andavo a scuola con le scarpe nuove mia madre mi diceva: ‘Non devi vantartene, mi raccomando’ A me hanno sempre insegnato l’umiltà, non c’è bisogno di vantarsi di ciò che hai”, ha detto.

Iva Zanicchi: “Influencer? Capisco la gente che sogna la loro vita ma…”

Iva Zanicchi non disdegna i social, ma pensa che ci vorrebbe un maggiore equilibrio nell’utilizzo delle varie piattaforme da parte degli influencer. “Anche io ci vado, ho il mio profilo Instagram ma non posto tutto quello che faccio“, ha precisato. “Capisco che la gente sogna di diventare come loro, di salire sugli yacht o di avere le ville al mare, ma questa ostentazione continua non la trovo di classe”.

E infine un’ultima considerazione su quello che secondo Iva dovrebbe essere il buon gusto comune: “I miei genitori mi hanno insegnato di non far pesare agli altri ciò che si ha, perché ci sono persone meno fortunate di te che arrancano e che non arrivano alla fine del mese”.

