Iva Zanicchi e il fratello Antonio, morto a causa del covid/ “Ricordi sono il dolore”

Antonio, il fratello di Iva Zanicchi morto a causa del Covid. La cantante: “I ricordi sono dolorosi”

Il periodo della pandemia è stato molto difficile anche per Iva Zanicchi. A causa del coronavirus, infatti, la cantante reggiana ha pianto la morte del fratello Antonio. Una scomparsa che ha lasciato un vuoto immenso nella vita dell’artista, che ha dovuto far ricorso a tutte le sue risorse per risollevarsi. “Mio fratello è sempre vicino a me”, ripete spesso Iva Zanicchi. “Io soffro molto quando vado a Ligonchio perché i ricordi riportano il dolore. Penso che pochi fratelli si sono amati come io ho amato lui. Per me era come un figlio”, ha raccontato.

Il tempo, forse, può alleviare il dolore, ma la nostalgia continua a farsi sentire e la cantante le prova ancora tutte per sentirsi vicina ad Antonio. “Ho scelto la mia stella, vicina alla Luna, e parlo con lei. Sono convinta che lì ci sia mio fratello, magari insieme ai nostri genitori, sono lì e mi sentono”.

Iva Zanicchi e l’incubo senza fine vissuto durante la pandemia

Nel momento più difficile e acuto della pandemia, Iva Zanicchi aveva suggerito ai suoi fans e al pubblico di vaccinarsi e di non tentennare oltre. L’esperienza vissuta in prima persona con il fratello Antonio, evidentemente l’ha segnata profondamente, al punto che ancora oggi Iva fatica terribilmente a parlare di lui senza commuoversi. “Quando vedo la storia di mio fratello non ce la faccio”, ha detto. “Mia sorella invece è ancora viva perché vaccinata”, ha poi spiegato in una intervista a Morning News. “Secondo me chi non si vaccina deve stare isolato dagli altri. Vaccinarsi è fondamentale per salvaguardare la salute di tutti”.

