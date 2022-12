Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le stelle 2022/ Scontro finale con Selvaggia Lucarelli?

Iva Zanicchi e Samuel Peron verso la finale di Ballando con le Stelle 2022: ultimo grande scontro con Selvaggia?

Non è solo fortuna o simpatia. Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno messo le mani sulla finale di Ballando con le Stelle 2022 con merito e ora che sono in corsa per il titolo, vogliono provare a vincere questa edizione del programma. Non sarà facile per Iva, nel mirino di alcuni giurati fin da inizio stagione. Il duello a distanza con Selvaggia Lucarelli è dunque pronto ad accendersi e a ravvivarsi anche in questa puntata finale, con un nuovo scontro che si preannuncia piuttosto pepato. Riuscirà Iva Zanicchi a non irritarla? Nelle ultime settimane i battibecchi si sono intensificati, questo perché secondo la giornalista, Iva Zanicchi è stato trattata diversamente rispetto ad altri concorrenti.

Virginia, nipote di Iva Zanicchi/ "Mi ispiro a lei", sorpresa con dedica a nonna Iva

Inoltre Selvaggia ha avuto da ridire su diverse performance della coppia, ridimensionando i giudizi benevoli dei colleghi. “Non capisco perché per Iva si faccia un’eccezione”, ha tuonato la Lucarelli nel corso della scorsa puntata. “Non si può portare lo stesso ballo in più puntate”, le sue accuse forti e decise. Iva ha tirato dritto, proteggendo con onore il pass per la finale di Ballando con le Stelle 2022.

IVA ZANICCHI, IL TUMORE DEL MARITO FAUSTO/ Lui: "Dovrei essere morto tre anni fa"

Iva Zanicchi e Samuel Peron, da sfavoriti a finalisti: adesso sognano la vittoria di Ballando con le Stelle 2022

Riusciranno allora Iva e Samuel a scavalcare i favoriti di questa edizione? Per quanto riguarda la polemica con Selvaggia, la coppia ha tentato di dribblare la questione. La Carlucci ad ogni modo li ha difesi, spiegando che è la produzione ad assegnare i balli ai concorrenti. Una difesa che non ha convinto Selvaggia, sempre sul piede di guerra: “Deve valere per tutti, perché se per uno il paso doble è il suo ballo forte lo porta sempre. Perché fare sempre un valzer, perché non sa fare altri balli? Non funziona così”.

IVA ZANICCHI E SAMUEL PERON, BALLANDO CON LE STELLE 2022/ "La giuria mi ammazza..."

Polemiche a parte, Iva ha dato prova di essere una grande showgirl, meritando l’accesso alla finale. Questo per la sua grinta, la sua determinazione ed i suoi toni, a volte fuori dalle righe, che la rendono unica nel suo genere. Senza dimenticare la bellissima parentesi vissuta con il marito Fausto e la nipote Virginia. Con entrambi ha ballato in diretta televisiva, svelando il suo lato più tenero e romantico di moglie e nonna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA