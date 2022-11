Iva Zanicchi e Samuel Peron, eliminati da Ballando con le stelle 2022/

Iva Zanicchi e Samuel Peron, Ballando con le stelle 2022: riusciranno ad andare avanti? Il rischio eliminazione…

Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno generato sentimenti contrastanti in questa loro avventura a Ballando con le stelle 2022. Una buona parte di pubblico è d’accordo con Selvaggia Lucarelli, difatti sabato sera la giuria le ha dato voti molto alti non meritevoli. Qualcuno ha insinuato che le barzellette fruttano, è anche vero che la cantante rallegra le puntate, ma allo spareggio la Barale meritava di vincere. Difatti la showgirl invitata a Domenica In si è dimostrata molto contrariata con Canino e Mariotto presenti in studio. Da un punto di vista di spettacolo Iva è la più coinvolgente e simpatica. A parte la simpatia, bisogna ballare e la Zanicchi dovrebbe essere la prossima ad uscire perché tanto brava non lo è. Un follower ha fatto notare che la cantante è unica, solo lei è stata capace di ballare il valzer e contemporaneamente cantare e protestare perché l’esibizione era troppo lunga. Non sarà la migliore di tutti i concorrenti, ma unica nel suo genere.

Iva Zanicchi, il dramma del tumore del marito Fausto Pinna e la morte del fratello Antonio/ "Persi 36 chili"

L’età si fa sentire e la Zanicchi sabato ha dimostrato di non riuscire a stare in piedi a 80 anni fino all’una di notte. C’è chi ha detto che non meritava di andare allo spareggio e chi invece ha trovato coretto che allo scontro decisivo ci siano andate le tre coppie che hanno ballato peggio. Il pubblico dalla Zanicchi si aspetta un po’ di serietà, è la classica persona che la “butta in caciara” per distogliere l’attenzione dal suo problema: ballicchia ma non balla.

ANTONIO, FRATELLO IVA ZANICCHI MORTO PER COVID/ "Non l'ho più visto, neppure dopo la morte. Arrabbiatissima"

Il Samba di Iva Zanicchi e Samuel Peron: convince ma non tutti i giudici di Ballando con le stelle 2022

Nella sesta puntata di Ballando con le Stelle 2022 Iva Zanicchi e Samuel Peron hanno proposto il Samba sulle note di un medley di musica brasiliana. Nella coreografia ci sono state tante figure di samba. Carolyn ha notato che questa volta la cantante ha messo i piedi al posto giusto, correggendo l’errore delle precedenti puntate. Anche Mariotto si è divertito, l’esibizione gli è piaciuta dall’inizio alla fine. Ha commentato dicendo che la Zanicchi ha lo spirito giusto per questo tipo di ballo. Il giudizio più critico è arrivato da Selvaggia Lucarelli che ha rimproverato i suoi colleghi di essere troppo buoni nei confronti della concorrente. Anche a lei Iva le sta simpatica, ma la settimana scorsa ha ballato molto meglio. Questa volta alla fine di tutto ha visto poco ballo e fatto pure male.

Iva Zanicchi: "Vergine fino a 26 anni poi ci ho dato"/ "Prima volta con mio marito Antonio Ansoldi, orribile"

I voti sono stati alti, a parte quello della giornalista che con un 3 ha abbassato di molto il punteggio portando la Zanicchi nella parte bassa della classifica con 38 punti. A fine serata, Iva Zanicchi è andata allo spareggio con Paola Barale a Dario Cassini, ma è riuscita a restare in gara ottenendo il benestare del pubblico, mentre gli altri due concorrenti sono stati eliminati.

Iva Zanicchi lo struggente ricordo del fratello morto

Iva Zanicchi si è raccontata a Ballando con le stelle 2022 dicendo che è una persona verace. La vita le ha riservato anche momenti poco felici, ma è riuscita sempre a contenersi. Il dolore più forte che ha dovuto affrontare è stato la morte di suo fratello per Covid. Anche lei si è presa il virus, ma è riuscita a superare la fase critica ed è ritornata a casa dopo un lungo periodo in ospedale. Prima di andare via è passata a salutare il fratello in reparto, che le ha detto che sarebbe stata l’ultima volta che si sarebbero visti. Le sue condizioni sono peggiorate nei giorni successivi. Per problemi cardiaci non è stato possibile né intubarlo e nemmeno mettergli il casco.

È morto dopo pochi giorni. Alla cantante e a tutta la famiglia non è stato possibile vederlo né prima e né dopo, ancora non è riuscita a superare questo trauma. La Zanicchi dentro di sé è sempre alla ricerca di una gioia, ricorre alle barzellette perché le piace far ridere la gente, però deve evitare di raccontare quelle “sporche”, perché viene rimproverata da tutti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA