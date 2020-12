Iva Zanicchi/ “Farò vaccino covid, provato sulla mia pelle. Morte di mio fratello…”

Iva Zanicchi si dice assolutamente favorevole al vaccino anti-covid, lei che ha avuto il coronavirus e che ha subito un gravissimo lutto, la morte del fratello, sempre per via del Sars-CoV-2. “Sto bene, non benissimo – le parole in collegamento con il programma di Rai Uno, Storie Italiane – psicologicamente sono a terra, mi ha lasciato strascichi molto pesanti, dolori incredibili, problemi alla vista ma sono sulla via della guarigione”.

“Io mi vaccinerò appena possibile – ha aggiunto – voglio dare fiducia alla scienza meno alla politica, ma alla scienza sicuramente si, il vaccino ha salvato milioni di persone, io l’ho provato sulla mia pelle e ho avuto un lutto che ci ha devastato, è morto mio fratello, stava benino poi si è ammalato e non l’abbiamo più visto, cose che ti toccano e ti colpiscano in maniera così forte che se viene un vaccino io lo faccio immediatamente”.

IVA ZANICCHI: “VACCINO COVID? PER I MEDICI DEVE ESSERE OBBLIGATORIO”

Iva Zanicchi ha proseguito: “Invito le persone a riflettere e a vaccinarsi perchè dover subire quello che ho subito io in famiglia… poi è chiaro che siamo in un paese libero, se non vuoi vaccinarti non lo fare, ma per i dipendenti sanitari deve essere obbligatorio perchè sono a contatto con le persone e abbiamo visto che hanno contagiato anche nelle Rsa tanti pazienti: per il resto io consiglio di vaccinarsi ma se uno non vuol farlo va bene, siamo in un paese libero. Se il governo parlasse chiaro cosa che non fa mai, e ci dice che è obbligatorio vaccinarci noi lo faremo tutti, qui fanno da scaricabarile e non si capisce bene cosa fare”. Iva Zanicchi ha aggiunto e concluso: “Se un medico dichiara pubblicamente che non si può vaccinare, questo è gravissimo, una casalinga potrebbe pensare che il vaccino sia pericoloso: qualcuno deve tranquillizzare le persone, la chiarezza innanzitutto, cosa sanno i medici che noi non sappiamo? Penso per stupidità che si rifiutino, serve che qualcuno dall’alto ci dica cosa fare”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA