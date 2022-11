Iva Zanicchi, il dramma del tumore del marito Fausto Pinna e la morte del fratello Antonio/ “Persi 36 chili”

Iva Zanicchi preoccupata per il tumore di suo marito Fausto: “Ho pudore del dolore ma…”

Iva Zanicchi ha un mondo di dolore nel suo privato. Al di là delle battute e le barzellette sconce con cui intrattiene il pubblico di Ballando con le Stelle, l’artista deve fare i conti con veri e propri drammi personali. Il marito Fausto Pinna, infatti, è da tempo malato e lotta contro un tumore al polmone. A Diva e Donna la cantante ha raccontato i momenti più complicati di questa lunga battaglia, non ancora terminata, che ha portato il marito a perdere ben trentasei chili.

“Fausto sta abbastanza bene. Pesava 110 chili, ora ne pesa 74. Non ne parliamo molto, del dolore ho pudore. Ma lui sa bene che, porca miseria, se uno fuma 90 sigarette al giorno alla fine le paga. E le ha pagate con un tumore al polmone”. Iva non ha dubbi sul fatto che alla fine il suo Fausto ce la farà, anche se logicamente è preoccupata per le sue condizioni di salute instabili.

Come se non bastasse durante la pandemia, Iva Zanicchi ha perso anche l’amato fratello Antonio, la cui scomparsa ha rappresentato – a suo dire – il dolore più grande mai provato fino ad ora. “Questo dolore mi accomuna a migliaia di famiglie e anche se certi dolori non li dò a vedere, forse, il più grande è stato la morte di mio fratello”.

Lo ha raccontato commossa nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, arrivando a dire che la morte di Antonio ha superato, in termini di dolore emotivo, pure la scomparsa della mamma. “Io ho adorato mia madre, penso a lei dopo dieci anni dalla sua morte, però il dolore più crudo, cattivo e grande è la morte di mio fratello. E’ una cosa assurda“, ha ammesso l’artista.

