Iva Zanicchi, il tumore del marito Fausto/ “Spero il signore ci faccia stare insieme”

Iva Zanicchi preoccupata per la salute del marito Fausto? “Spero che il signore ci lasci insieme ancora a lungo”

“Il più bel regalo di Natale l’ho già ricevuto ed è il mio compagno Fausto. Ora sta meglio (è malato di tumore, ndr) ed è questa la cosa più importante per me”. Parole di Iva Zanicchi, reduce da un’annata straordinaria a Ballando con le Stelle 2022, in compagnia del maestro Samuel Peron. Durante il suo percorso in tv, la cantante non ha mai smesso di pensare al compagno Fausto, che da un po’ di tempo a questa parte sta lottando contro un tumore ai polmoni.

In una intervista rilasciata recentemente al magazine Nuovo, la cantante e conduttrice racconta le sue aspettative per le festività natalizie e per il nuovo anno ormai alle porte; e parla anche dello splendido rapporto con il suo compagno che ancora oggi la fa sentire molto amata. “Siamo contenti che il signore ci sta dando un po’ di salute”, ha detto Iva Zanicchi e ci auguriamo che faccia stare me e Fausto insieme ancora per molto tempo”. Le sue paure, naturalmente, sono dettate dalla malattia del compagno, il quale però sembra stia reagendo bene alle cure.

“Sono una donna fortunata e per questo motivo non mi sentirei di chiedere altro”, spiega Iva Zanicchi a proposito del nuovo anno e delle aspettative future, sia per quanto riguarda la vita privata che quella professionale. Al centro dei suoi pensieri, ovviamente, c’è la salute di Fausto prima di tutto. “Egoisticamente vorrei che la mia vita continuasse così e con il successo che ora”, dice la cantante.

Il suo pensiero, quindi, lo rivolge a tutte quelle persone che vivono momenti di grande difficoltà e per le quali si profila un futuro incerto: “Tutti dovremmo andare oltre il nostro orticello“, dice Iva. “Se le persone si accorgessero che siamo solo di passaggio in questa vita, forse capirebbero quanto è prezioso il tempo che abbiamo a nostra disposizione”, continua la Zanicchi. Come darle torto, ancora una volta Iva esprime con parole semplici un pensiero più che condivisibile.

