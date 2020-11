Iva Zanicchi in ospedale, come sta?/ Peggiorano sintomi del Covid 19: “Polmonite e..”

Iva Zanicchi sta male. La notizia non è questa visto che nei giorni scorsi l’Aquila di Ligonchio ha annunciato via social di essere risultata positiva al Coronavirus ma di stare bene, ma il fatto che adesso per lei si è deciso il ricovero. A quanto pare i sintomi del Coronavirus si sono aggravati e così Iva Zanicchi ha dovuto lasciare la sua casa, dove attualmente era in isolamento, per sbarcare nell’ospedale di Vimercate, dove è stata ricoverata in una stanza singola (come lei stessa mostra) e con uno stuolo di “angeli” pronti ad aiutarla (qualcuno con più dispositivi di protezione personale altri con qualcuno in meno). Iva Zanicchi ha annunciato il suo ricovero in ospedale poco fa con un video che ha postato sui social confermando di avere una polmonite bilaterale e quindi di dover tenere l’ossigeno.

Iva Zanicchi in ospedale per il Coronavirus

Per adesso rimarrà in ospedale dove questi angeli si prenderanno cura di lei ma poi anche la forte e combattiva Iva Zanicchi alla fine ammette di avere un po’ paura soprattutto perché in molti continuano a dirle “stai tranquilla ce la farai”. Lei stessa postando il video sui social scrive nella didascalia: “Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi ❤️ oggi c’è una bellissima giornata fuori… voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi! ❤️❤️❤️

Vi abbraccio forte e un bacio”. I fan si sono subito stretti intorno a lei riempiendola di messaggi e commenti di sostegno, ma come andrà a finire per la grande Iva?

Ecco il video del momento:





