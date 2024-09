Iva Zanicchi racconta la morte del marito Fausto Pinna a Verissimo

Grandi emozioni nel salotto di Silvia Toffanin oggi domenica 15 settembre 2024 a Verissimo, con Iva Zanicchi che ha raccolto l’invito della conduttrice per raccontare la perdita del compagno Fausto Pinna, avvenuta poche settimane fa e che ha lasciato un vuoto impossibile da colmare nella sua vita. Ricordando gli ultimi momenti passati al fianco di Fausto, la cantante si è lasciata andare ai dolorosi ricordi a Verissimo, raccontando però la grande ondata di calore e affetto ricevuta dai fan: “Migliaia di persone mi hanno inviato messaggi, non so se riuscirà a rispondere a tutti, non mi sarei aspettata un calore del genere, la vita è così e anche in passato ho avuto grandi dolori, come la perdita di fratelli o genitori”.

Iva Zanicchi ha ammesso come la sensazione di vuoto sia molto dolorosa e allo stesso tempo rumorosa: “La morte di mio marito è dura perché mi fa sentire davvero sola, quando la sera vado a letto mi viene la malinconia e un vuoto che non è facile da colmare, sento la sua voce, con il tempo ci si abitua. Adesso prendo qualcosa per aiutarmi a dormire, alla mia età è facile perdere le persone, anche se lui non aveva paura della morte, lui era curioso di vedere cosa c’è dall’altra parte, io non lo sono invece.

Verissimo, Iva Zanicchi commossa a Verissimo: “E’ morto vicino a me”

Sempre a Verissimo, l’Aquila di Ligonchio ha deciso di aprirsi a un mese dalla morte del suo Fausto Pinna, svelando dei dolorosi retroscena riguardo alla scomparsa del compagno di una vita, che non ha mai sposato, ma quando l’amore è così forte, diventa tutto secondario: “Lui è morto con me, dormivo accanto a lui in un lettino tipo da ospedale, mi accendevo la tv e la tenevo bassa, lui me la faceva alzare. L’ultimo mese è stato molto doloroso, la sofferenza era tremenda, soffriva e lo vedevo, mi mandava i baci e voleva essere rassicurato tutti i giorni”

Sugli ultimi secondi vissuti l’uno al fianco dell’altra, Iva Zanicchi ha confessato in maniera molto toccante: “Gli ho detto che sarebbe stato meglio vedendolo andare via, lui poi ha fatto un grande respiro e se n’è andato, ti viene addosso tutto il peso della malinconia e della tristezza, lui è morto che pesava 49 kg ed è sempre stato un uomo robusto, pesava 110 kg qualche anno fa”. A Verissimo la cantante si è lasciata andare a un doloroso retroscena, ammettendo di aver pensato di affogare i dispiaceri nell’alcol: “Ho paura di scivolare nella depressione, ho pensato di iniziare a bere ma non l’ho fatto”.