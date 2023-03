Iva Zanicchi piange per Antonio, fratello morto: chi è/ Poi battuta hot a Domenica In

Momento di commozione per Iva Zanicchi a Domenica In quando sono passate le immagini di suo fratello Antonio, morto nel 2020. L’artista, invitata da Mara Venier per l’omaggio a Paolo Limiti, ha rivisto alcune immagini insieme al conduttore, rivedendo appunto il fratello. Così è scoppiata a piangere, seppur contenendosi. «C’era mio fratello vicino a me», ha detto mentre le lacrime scendevano sul suo viso. «Amore, sai che non lo sapevo…», ha risposto Mara Venier. «Forse abbiamo anche cantato insieme. Amore… Quando parlo di mio fratello… Dai su, non voglio parlare di mio fratello che mi si scioglie il trucco», ha proseguito Iva Zanicchi. Nel frattempo, provava a trattenere il pianto: «Odio le persone che piangono in televisione, ma se mi fai vedere mio fratello è come vedere un figlio, hai capito? Vabbè, ora vi racconto una barzelletta, perbacco!».

Antonio Zanicchi è morto all’età di 77 anni. La sorella maggiore Iva, tre anni più grande, ne diede l’annuncio via Instagram con una foto che la ritraeva insieme a lui e poche parole: «Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio». La causa della morte del fratello, ex dipendente Eni in pensione, è stata il Covid, ma era anche cardiopatico.

LA BATTUTA HOT DI IVA ZANICCHI A DOMENICA IN

In effetti, dopo ha strappato anche dei sorrisi Iva Zanicchi a Domenica In. Si è lasciata andare ad una battuta che ha scatenato la reazione imbarazzata di Mara Venier. Quando la conduttrice l’ha ringraziata per aver accettato il suo invito, la cantante ha risposto: «Con te sempre e comunque, posso anche venire e scopare… no, scopare il pavimento! Pulire? Si dice scopare, con la scopa si scopa il pavimento». Allora è intervenuta la conduttrice: «Fateme sta tranquilla, ho passato una settimana per Sgarbi». Iva Zanicchi ha continuato a stuzzicarla: «Oh, non si può più dire niente. Dopo ti dico una barzelletta che ti farà cadere dallo sgabello!».

