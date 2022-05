Iva Zanicchi/ “Quel flirt mancato con Alberto Sordi”

Dopo l’avventura a Sanremo con “Voglio amarti”, l’esperienza da scrittrice per Iva Zanicchi con il romanzo “Un altro giorno verrà”. L’artista è stata ospite di Oggi è un altro giorno e ha ricordato l’incontro magico con Charles Aznavour: “Un grandissimo artista. Mi invitò a un suo show, una sera andammo in un locale senza sapere dove fossimo. Erano tutti nudi, eravamo in un sexy nightclub: era uno spettacolo indecente, mi vergognavo da morire. Lui era dispiaciuto tantissimo (ride, ndr)”.

Iva Zanicchi ha poi parlato del legame di amicizia con Gina Lollobrigida: “Eravamo in Sud America, ad un festival. Lei era stata molto carina con me, voleva portarmi all’ippodromo. Mi dimostrò grande amicizia. Una grande star, una grandissima donna”.

IVA ZANICCHI TRA ALBERTO SORDI E RICHARD BURTON

Nel corso del dialogo con Serena Bortone, Iva Zanicchi si è soffermata sul sodalizio con Alberto Sordi: “Alberto per me era un uomo generosissimo. Non è vero che era tirchio. Quando facevo Canzonissima, ogni sabato sera mi mandava i fiori in camerino. Quando sono stata in Africa, ho trovato un padiglione per i bambini con una targa dedicata a lui, che aveva realizzato tutto”. Tra Iva Zanicchi e Alberto Sordi un flirt mancato: “Io ho creduto che lui mi corteggiasse per fare capire a un carissimo amico che ci sarebbe riuscito. Secondo me era una sfida tra maschi. Lui mi divertiva tantissimo”. Poi su Richard Burton: “Se mi avesse corteggiato davvero, sarei andata via con lui (ride, ndr). Ha fatto credere a Chiari che mi avrebbe portata a Londra. Ha iniziato a mandarmi fiori e biglietti. Ma in realtà voleva portarmi a Londra davvero, pensavo che fosse una manfrina con Chiari (ride, ndr)”.

