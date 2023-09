Iva Zanicchi ricorda Silvio Berlusconi a Verissimo/ Silvia Toffanin si commuove e l’abbraccia

Iva Zanicchi ricorda Silvio Berlusconi a Verissimo. Lo fa senza imbarazzo, visto che la conduttrice del programma è Silvia Toffanin, la compagna del figlio del Cavaliere. “Voglio ricordare una persona a me molto cara, ma anche a te, sicuramente più di me, che è Silvio Berlusconi. Scusami se ne parlo qui, ma ho voluto molto bene a quell’uomo”, esordisce la cantante in studio. La conduttrice resta in silenzio mentre la sua ospite racconta qualche aneddoto legato all’amicizia tra Iva Zanicchi e Silvio Berlusconi.

“Nell’omelia, che è stata bellissima, è stata omessa una cosa… è stato l’uomo più generoso e buono che abbia mai incontrato. Faceva tanta beneficenza senza che la gente sapesse nulla. Quando è mancato, sarà stupido dirlo visto che sono molto anziana, è venuto meno un appiglio”, aggiunge Iva Zanicchi a Verissimo.

Iva Zanicchi fa commuovere Silvia Toffanin parlando di Silvio Berlusconi

Ma non è finita qui con i racconti di Iva Zanicchi a Verissimo. “Avevo finito da un mese Ballando e mi disse che non sapeva che ero una grande ballerina, ma sulle barzellette sosteneva di dirle meglio lui, e aveva ragione”. La cantante è grata a Silvio Berlusconi: “Mi sono rivolta a lui per tante cose, anche molto importanti, e mi ha sempre aiutato. Il suo segretario una volta mi disse che mi avrebbe mandato due mazzi di fiori, li ho messi in bella vista, l’ho chiamato e gli ho detto che gli voglio bene”. Pur consapevole dell’imbarazzo di Silvia Toffanin, Iva Zanicchi tira dritto: “Lei è leggermente in imbarazzo, ma ti ho stimato tantissimo. Lo dico di cuore”. A questo punto la conduttrice si alza per abbracciarla e stringe a sé la sua ospite, commuovendosi per le belle parole spese per il suocero.

