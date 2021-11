Iva Zanicchi “sogno proibito” di Giucas Casella/ La moglie Valeria Perilli gelosa?

Nuova sorpresa in arrivo per Giucas Casella al Grande Fratello Vip. Si tratta in realtà di un ritorno in Casa perché il paragnosta incontrerà nuovamente Iva Zanicchi. Il profilo Instagram ufficiale del programma infatti annuncia: “Per Giucas arriva un momento di romanticismo: Iva Zanicchi, il suo sogno proibito, ha qualcosa da dirgli…” La celebre cantante, ieri in onda in prima serata con il suo show D’Iva, torna dunque perché ha qualcosa da dire a Giucas: ma di cosa si tratta?

D'Iva, pagelle prima puntata/ L'unica vera diva è Silvia Toffanin: ecco perché

A quanto pare si tratta di qualcosa di molto romantico, come anticipa lo stesso annuncio, che farà quindi particolarmente felice il gieffino. Ma come reagirà la sua compagna Valeria Perilli che, solo pochi giorni fa, si è detta sconvolta dalla scoperta della passione con la Ricciarelli? In queste settimane, d’altronde Giucas è sempre stato uno dei grandi protagonisti delle dirette, regalando al pubblico ogni volta un sorriso.

Raffaella Bragazzi, gag con Zanicchi: mi riconosci?/ Voce di ok il prezzo è giusto

Giucas Casella incontra Iva Zanicchi al Grande Fratello Vip: proposta romantica in arrivo?

Giucas Casella torna ad essere protagonista in prima serata al Grande Fratello Vip. Signorini si è molto divertito con lui, facendogli vari scherzetti. Prima i problemi alla villa, poi il cappotto, e proprio pochi giorni fa l’incontro con Iva Zanicchi che gli ha proposto di far accoppiare i loro cagnolini, – “Sono una fan scatenata di Giucas Casella, sono qui per proporgli un accoppiamento straordinario tra il suo cane Nina e il mio cane” – proposta che Giucas ha alla fine accettato. Vedremo questa sera come reagirà al messaggio romantico della sua adorata Iva che, ricordiamo, arriverà questa sera nel nuovo appuntamento su Canale 5 col Grande Fratello Vip.

D'IVA, IVA ZANICCHI/ Diretta 1a puntata: "Ho rischiato il licenziamento perché..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)





© RIPRODUZIONE RISERVATA