Iva Zanicchi “Tagliata fuori dalla tv”/ “Il mio show è saltato per la pandemia, ma..”

Iva Zanicchi non ha alcuna intenzione di rinunciare alla tv e alla musica. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, nel numero in edicola dal 17 settembre, la cantante parla dello show in due puntate che avrebbe dovuto realizzare per le reti Mediaset. Uno show dedicato alla musica di cui sarebbe stata l’assoluta protagonista. Purtroppo, però, la pandemia ha fatto saltare tutto e, ancora oggi, Iva Zanicchi confessa di non sapere assolutamente nulla di quello che sarà il futuro dello show. “Nel maggio scorso avremmo dovuto realizzare sulle reti Mediaset due puntate di uno show tutto mio, celebrativo della carriera… E ora eccomi qui, a non conoscere ancora le mie sorti“, racconta la Zanicchi. “Per carità, se consideriamo i guai economici che questa faccenda ha procurato a tanti meno fortunati di me, le mie sono inizie. Ma anch’io nel mio piccolo ho non pochi fastidi”, aggiunge.

IVA ZANICCHI: APPELLO A MEDIASET PER LO SHOW

Iva Zanicchi non si arrende annunciando di voler realizzare il suo show e lancia un appello a Mediaset dalle pagine del settimanale Oggi. “Non so ancora quando si realizzerà, ma dobbiamo trovarci presto per discuterne: è l’unica cosa alla quale tenga davvero”, afferma la cantante. Oltre a non sapere quando potrà realizzerà il suo show, la Zanicchi non sarà neppure opinionista al Grande Fratello, saltata per l’edizione vip e ha perso il posto anche nella seconda serata con Chiambretti perchè il conduttore ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura conducendo Tiki Taka. “Peccato, a me il programma non dispiaceva. Forse era sbagliata la rete”, ammette la Zanicchi che non sarà neanche nella nuova edizione di All Together Now dove “hanno deciso di sostituire il Muro dove mi trovavo, tra gli altri, con Malgioglio con tre giurati che saranno Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga, ma va bene così”, conclude.



