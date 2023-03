Ivan Di Stefano ha abbandonato Uomini e Donne per frequentare Gloria Nicoletti

Colpo di scena dietro le quinte di Uomini e Donne. Il pubblico del dating show di Canale 5 ha notato nelle ultime puntate l’assenza di Ivan Di Stefano, affascinante cavaliere che si è distinto per eleganza e galanteria. La sua non è un’assenza momentanea perché Ivan ha ufficialmente abbandonato il programma. Il motivo? Continuare una conoscenza fuori dallo studio con un’ex dama che il pubblico di Uomini e Donne ben conosce: Gloria Nicoletti.

Ivan Di Stefano ha lasciato Uomini e Donne/ "L'ho fatto per frequentare una famosa ex dama": chi è

Lo scorso mese, la dama ha abbandonato il programma dopo una breve frequentazione, finita male, con Riccardo Guarnieri. Poco tempo dopo avrebbe fatto capolino nella sua vita il bel Ivan. Tra loro uno scambio di messaggi e la decisione di conoscersi meglio, motivo per il quale il cavaliere ha poi deciso di abbandonare la sua sedia nel programma di Maria De Filippi.

Angelo Formiggini suicida per sfuggire a leggi razziali/ Nipote: "Modo di denunciare"

Ivan Di Stefano: “Ho lasciato Uomini e Donne perché sono un uomo corretto”

A confermarlo è stato proprio Ivan Di Stefano in un’intervista rilasciata a Tvpertutti: “Perché ero assente nelle ultime puntate di Uomini e Donne? Beh, la verità è che mi sono messaggiato tramite Instagram con una ex dama del parterre un paio di giorni prima dell’ultima registrazione.” ha rivelato l’ex cavaliere. E ha specificato: “Dato che sono un uomo coretto e ho rispetto per il programma, per Maria come anche per la redazione, ho preferito dire la verità e il tutto. La redazione ha gradito molto questa mia sincerità e lealtà. Penso non sia da tutti, lasciare il programma per conoscere una donna che conosci solo dalla TV e neanche ci hai parlato un secondo di persona!”

Attilio Romita: "Con Sarah Altobello mai andato oltre"/ "Mimma? La sposo a dicembre"

Ha quindi rivelato che la donna in questione è “Gloria e, dato che mi ha confidato che anche lei è rimasta colpita della mia persona, abbiamo deciso di conoscerci e frequentarci. Come si suol dire: se sono rose…fioriranno!”











© RIPRODUZIONE RISERVATA