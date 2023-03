Ivan Di Stefano, cos’è accaduto davvero con Tina Cipollari? I retroscena non visti a Uomini e Donne

Ivan Di Stefano ha ufficialmente lasciato Uomini e Donne. Il cavaliere ha iniziato a sentire un’ex dama del programma, Gloria, e proprio per frequentarla ha infine deciso di abbandonare il programma. In un’intervista rilasciata a Tvpertutti, il cavaliere ha però svelato dei retroscena che riguardano Tina Cipollari.

Ivan Di Stefano: "Io e Tina Cipollari? Cos'è accaduto dietro le quinte"/ Confessione dopo Uomini e Donne

I telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno infatti che Ivan, all’inizio della sua avventura su Canale 5, aveva manifestato interesse per la bionda opinionista. Complimenti, piccoli doni, avances galanti si erano poi susseguite in studio ed erano state apprezzate da Tina. Tuttavia, nulla di concreto è mai accaduto tra i due. Ma come sono andate davvero le cose?

Belen Rodriguez lancia una linea di vestiti, i fan: "Costano troppo"/ Mamma Veronica…

Ivan Di Stefano, messaggi e incontro con Tina Cipollari fuori da Uomini e Donne: cos’è accaduto

“In realtà tra me e Tina non è successo mai niente.” ha spiegato Ivan Di Stefano. “Le ho fatto un complimento, le ho portato del Tè in camerino, ci siamo scambiati i numeri ed eravamo d’accordo di cenare o prendere un aperitivo insieme.” ha poi raccontato. Quest’incontro ‘fisico’ però non è mai arrivato: “Ci siamo mandati all’inizio dei messaggi. Poi lei ha detto di non aver mai ricevuto nulla. Forse non le funzionava bene il cellulare, non lo so! Mi sono anche permesso di chiamarla, ma non rispondeva, da lì in poi ho proseguito il mio percorso a Uomini e Donne tranquillamente.” Tina, dunque, ha dato ‘buca’ al bel cavaliere, spegnendo sul nascere una possibile frequentazione e lasciando Ivan alle dame in studio. Lui, tuttavia, ne mantiene un bellissimo ricordo: “É una donna molto bella e penso anche molto profonda di carattere.” ha infatti concluso.

LEGGI ANCHE:

AMICI 22 SERALE 2023/ Anticipazioni registrazione e eliminati 25 marzo: Piccolo G a rischio?

© RIPRODUZIONE RISERVATA