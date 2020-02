Ivan Gonzalez/ Fan increduli per la sua eliminazione (Grande Fratello Vip)

Ivan Gonzalez ritorna al Grande Fratello Vip 4 per la puntata di questa sera. Dopo essere stato sconfitto al televoto, lo spagnolo sarà presente in studio come gli altri ex concorrenti. In queste ultime ore, si è sottoposto anche alla macchina della verità per dire la sua in merito a quanto accaduto con Paola Caruso, ovvero quella notte d’amore che la showgirl ha rivelato in precedenza. A Live – Non è la d’Urso, Ivan ha dovuto affrontare la sconfitta completa: la macchina non gli ha dato ragione quasi ad ogni domanda. “Come avete visto quella macchina della verità oggi non funzionava bene, quindi dovremo rifarla. Come ho sempre detto, io dico sempre la verità. La verità prima di tutto”, commenta nelle Stories di Instagram subito dopo la puntata. Un doppio smacco se si pensa che poco prima di sottoporsi al test, il modello si era dichiarato sicuro sui social di riuscire a dimostrare la propria versione dei fatti. Peccato che le cose siano andate in modo diverso! Fra una settimana, sarà invece la Caruso ad affrontare la macchina della verità riguardo alle stesse domande a cui ha risposto l’iberico. Clicca qui per guardare il video di Ivan Gonzalez.

IVAN GONZALEZ, PERCHE’ E’ STATO ELIMINATO DAL GF VIP 4?

I fan di Ivan Gonzalez continuano a chiedersi il motivo della sua eliminazione del Grande Fratello Vip 4. L’ex concorrente infatti si è ritrovato in sfida contro Carlotta Maggiorana, più sconosciuta agli occhi dei telespettatori, e ne è uscito sconfitto con pochi voti di differenza. Un bel colpo di scena se si pensa che Gonzalez, grazie a Temptation Island Vip e al Trono di Uomini e Donne, aveva già conquistato una fetta di pubblico italiano. Senza dimenticare che l’ex Miss Italia sta dicendo fin dall’inizio di voler lasciare la Casa, di sentire la mancanza della famiglia. I pianti sono ormai all’ordine del giorno e anche per questo si pensava che sarebbe stata eliminata al televoto. Intanto i fan dello spagnolo si chiedono se rientrerà nella Casa per fare una piccola dichiarazione a Clizia Incorvaia. Subito dopo la sua uscita, il modello è stato difeso a spada tratta da Patrick Pugliese e Andrea Denver, che hanno rivelato all’ex di Francesco Sarcina quanto i sentimenti del ragazzo nei suoi confronti fossero reali. Questa volta, Clizia non ha risposto con la solita frase: “Non è il mio tipo”, ma si è mostrata piuttosto riflessiva. Che ci stia facendo un pensierino?

