Paola Caruso e Ivan Gonzalez/ Confronto a Live Non è la d’Urso “non chiamarmi serpe!”

Dopo lo scontro avuto oggi in collegamento con l’ex fidanzato Moreno Merlo, Paola Caruso torna stasera a Live Non è la d’Urso per un nuovo faccia a faccia. Il suo interlocutore, in questo caso, sarà Ivan Gonzalez, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip pronto ad intervenire per ribadire le sue ragioni e replicare alle accuse dell’ex Bonas. Nei giorni scorsi, Paola Caruso aveva avuto la possibilità di entrare nella Casa più spiata d’Italia con tanto di finto serpente in mano, dando vita ad un confronto di fuoco con l’uomo con cui aveva avuto un breve flirt durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi versione spagnola, Supervivientes, dove si erano conosciuti. La sorpresa non era stata molto gradita per Ivan che era però stato al gioco replicando a tono alle accuse della ragazza che pochi giorni prima, parlando con i suoi coinquilini aveva definito “una serpe”. “Non ho mai detto che siamo stati fidanzati. La mia sensazione è che fai così con tutte le donne, hai preso in giro tutte. Non metti il cuore in niente”, aveva attaccato ancora l’ex di Moreno Merlo. Poi però aveva sotterrato l’ascia di guerra e prima di congedarsi aveva aggiunto: “Non mi dire che sono un serpente velenoso, perché ti ho voluto bene”.

PAOLA CARUSO E IVAN GONZALEZ: NUOVO CONFRONTO DOPO IL GF VIP

Paola Caruso aveva ammesso a Pomeriggio 5 di essersi sentita “sedotta e abbandonata” da Ivan Gonzalez che, dopo un avvicinamento fisico a Supervivientes alla fine non era accaduto altro tra i due. Lui in diretta si era giustificato asserendo di averla rifiutata in quanto non avrebbe voluto alcuna storia d’amore in quel momento. Tuttavia, questo avrebbe portato la Caruso a dubitare della presunta omosessualità di Ivan, ma anche su questo aveva poi avuto modo di chiarire definitivamente durante il GF Vip: “Non ho detto che sei gay, ho detto che non abbiamo quagliato. Tu fai questo con tutte le donne. Sei un bel ragazzo e se ti strusci con una ragazza lei pensa di piacerti”, aveva tuonato. Il coinvolgimento passato della Caruso nei suoi confronti però, era stato tale che ospiti nel salotto pomeridiano di Barbara d’Urso, lei lo aveva presentato proprio come il suo fidanzato. Oggi Paola lo accusa di essere solo un abile stratega. “Lui non era mai stato qui e ha cercato di farsi conoscere, perché lui per questo è venuto. Infatti dopo quello, ha fatto il suo percorso. Ed è per questo che è al Grande Fratello. E non ci sarebbe se non fosse stato per la sottoscritta”, aveva contestato la Caruso prendendosi i meriti della sua popolarità in Italia.

